Rettung für dein Spotify Wrapped: So wirst du peinliche Songs im Jahresrückblick los

Wenn du das Jahr über peinliche Musik gehört hast, kannst du dich noch retten, bevor du dein Spotify Wrapped postest.

Von Nils Bolder
1 Min.
Artikel merken
Rettung für dein Spotify Wrapped: So wirst du peinliche Songs im Jahresrückblick los
Jedes Jahr aufs neue erstellt Spotify auf kreative Art und Weise einen Jahresrückblick für seine Hörer:innen. (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic)

Kinderlieder, White-Noise zum Lernen oder ganz ganz schlimmer Schlager – es gibt viele Dinge, die einen den Jahresrückblick von Spotify versauen können. Aber keine Sorge: Du kannst dein Spotify Wrapped noch retten. Spotify bietet nämlich eine Option an, mit der du deine Guilty-Pleasure-Songs aus deinem Jahresrückblick verbannen kannst – zumindest ein bisschen.

Zusammengefasst unter dem „Geschmacksprofil“ analysiert Spotify deinen Musikgeschmack und dein Hörverhalten. Basierend auf diesem Profil empfiehlt der Streaming-Dienst beispielsweise auch die Playlists wie „Dein Mix der Woche“ oder deine Startseite. Mittlerweile hast du allerdings die Möglichkeit, Playlisten aus diesem Profil zu entfernen.

So entfernst du unerwünschte Playlisten

Um Playlisten aus deinem Geschmacksprofil zu entfernen, musst du nicht viel tun. Öffne einfach auf Spotify die Playlist oder die Songs, die du ausschließen möchtest und tippe auf die drei Punkte, die oben bei jeder Playlist zu finden sind. Dort gibt es die Option aus Geschmacksprofil ausschließen. Entfernst du eine Playlist aus deinem Geschmacksprofil, dauert es 48 Stunden, bis sie auch tatsächlich entfernt wird. Für dich ändert sich jedoch oberflächlich sonst nichts.

Besonders spannend für dein Wrapped: Die Lieder und Interpreten aus den Playlisten, die du aus deinem Geschmacksprofil entfernt hast, werden nicht zu deinen Top-Songs oder Interpreten auf deinem Rückblick zu sehen sein. Trotzdem werden sie zu deiner gesamten Hördauer dazugezählt.

Komplett kannst du dich dadurch aber nicht von Guilty-Pleasure-Songs befreien. Denn wenn du zu spät die Songs ausschließt, bleiben sie im Jahresrückblick erhalten. Zumindest im nächsten Jahr wirst du dann unerwünschte Songs nicht mehr in deinen Top-Songs finden. Wer früh genug handelt, kann dem jedoch vorbeugen und unliebsame Songs einfach ausschließen.

