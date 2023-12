Spotify Wrapped war gestern – der Wikipedia-Jahresrückblick ist da

Wenn einmal pro Jahr das ganze Internet seinen Musikgeschmack präsentiert, ist wieder der neue Spotify-Wrapped-Jahresrückblick erschienen. Nun liefert auch Wikipedia nach. In einem Blogpost präsentiert das Onlinelexikon die beliebtesten Artikel des Jahres. So verspielt und persönlich wie Spotify ist die Präsentation von Wikipedia auf jeden Fall nicht. Dafür liefert der Jahresrückblick spannende Einblicke, was die Menschen in diesem Jahr beschäftigt hat.

KI, Filme und … Cricket?

Ganz oben auf der Liste ist der Wikipedia-Artikel von ChatGPT. Ganze 49 Millionen Mal wurde er geklickt. Zählt man alle Artikel um den KI-Chatbot zusammen, kommt man auf knapp 78 Millionen Views. Kein Wunder, kaum ein Thema hat für so viele Headlines gesorgt wie ChatGPT. Auch das Drama um den Rauswurf und die Rückkehr von OpenAI-CEO Sam Altman hat bestimmt für mächtig Klicks auf der Seite gesorgt.

Hinter ChatGPT befindet sich auf dem zweiten Platz ein echter Klassiker laut Wikipedia: die Liste der Menschen, die in diesem Jahr gestorben sind. Um die Länge des Artikels in Schach zu halten, unterteilen die Wikipedia-Redakteur:innen ihn am Ende jedes Monats in kleinere Monatslisten.

Auf Platz drei, vier und sechs befinden sich unterschiedliche Artikel zum Thema Cricket. Grund für den Erfolg ist die diesjährige Cricket-WM gewesen. Besonders in Indien ist der Sport sehr beliebt.

Auch groß vertreten in den Top 25 bei Wikipedia sind Filme und Serien. Besonders Barbenheimer hat es den Leuten angetan, gewonnen hat aber Oppenheimer: Über 28 Millionen Views hat der Artikel des Films, Barbie hat hingegen 18 Millionen Views.

Auch Wikipedia Wrapped hat Tradition

Schon seit 2015 veröffentlicht Wikipedia jedes Jahr die Liste der meistgeklickten Artikel. Die Statistik bezieht sich aber nur auf die englischsprachige Seite. Wikipedia Deutschland besitzt einen eigenen Jahresrückblick, der wird allerdings in der Regel erst im Januar veröffentlicht. Einen personalisierten Jahresrückblick wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit allerdings auch hier nicht geben.

