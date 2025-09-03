Anzeige
News
18.000 Wasser bitte: Warum Sprachsysteme bei Fast-Food-Ketten scheitern

Voice AI soll der Fast-Food-Kette Taco Bell helfen, Kosten zu senken und Prozesse zu beschleunigen. In der Praxis zeigen allerdings Fehler, Verzögerungen und genervte Kund:innen die Grenzen der Technologie.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
18.000 Wasser bitte: Warum Sprachsysteme bei Fast-Food-Ketten scheitern
Nicht überall kann KI Mitarbeiter:innen ersetzen. (Foto: Shutterstock / QualityHD)

Es ist nicht überraschend, dass ausgerechnet Fast-Food-Restaurants auf dem KI-Hype mitschwimmen und ausprobieren, in welchen Bereichen sich die neue Technologie am besten einsetzen lässt – schließlich sollen Bestellungen hier möglichst schnell und kostensparend bearbeitet werden. Wie das Wall Street Journal berichtet, scheint die KI allerdings beim Bestellen von Tacos an ihre Grenzen zu kommen.

Kund:innen sind mit KI-Service nicht zufrieden

Die US-amerikanische Fast-Food-Kette Taco Bell experimentiert schon seit einiger Zeit mit dem Einsatz von KI. Seit letztem Jahr setzt das Unternehmen in mehr als 500 Filialen mit Drive-Trough auf KI-gesteuerte Sprachbestellungen. Das Ziel ist klar: Die Technologie soll menschliche Mitarbeiter:innen ersetzen und dadurch die Kosten senken. Mittlerweile zeigt sich allerdings, dass nicht alle Kund:innen von der KI-Stimme am anderen Ende der Leitung begeistert sind. Einige beschweren sich in den sozialen Medien über Fehler und Verzögerungen. Andere empfinden die Interaktion mit der KI schlicht als befremdlich. Einige Kund:innen trollen das System sogar absichtlich, indem sie beispielsweise 18.000 Becher Wasser bestellen.

Dane Mathews ist als Chief Digital and Technology Officer bei Taco Bell tätig. Er räumt ein: „Wir lernen sehr viel. Ich will ehrlich sein. Wie alle anderen bin ich manchmal von der Technik enttäuscht, manchmal überrascht sie mich aber auch positiv.“ Mathews denkt jetzt genauer darüber nach, wo KI eingesetzt werden sollte – und wo nicht. Es sei möglicherweise nicht sinnvoll, in jedem Drive-Through-Restaurant ausschließlich auf KI zu setzen. An besonders stark frequentierten Standorten mit langen Schlangen könnten menschliche Mitarbeiter:innen stattdessen besser geeignet sein.

Fast-Food-Unternehmen sehen in KI viel Potenzial

Taco Bell ist nicht die einzige Fast-Food-Kette, die versucht, Prozesse zu optimieren. Auch McDonald’s setzt auf KI und Edge Computing, um den Betrieb effizienter zu gestalten und Bestellungen akkurater zu bearbeiten. Ein zentraler Bereich der Modernisierung ist die Küche: McDonald’s installiert hier Sensoren an Geräten wie Fritteusen und den oft defekten McFlurry-Maschinen, um kontinuierlich Daten zu sammeln und sie an das Edge-Computing-System zu senden. Ein KI-Tool wertet die Informationen aus und erkennt mögliche Defekte frühzeitig. Dadurch sollen Ausfälle reduziert und die Betriebsabläufe effizienter gestaltet werden.

Trotz der durchwachsenen Ergebnisse will Taco Bell grundsätzlich an Voice AI festhalten. Offen ist aber, welche Aufgaben die Technologie künftig übernehmen soll und wann menschliche Mitarbeiter:innen einspringen. Der Fall zeigt, dass Unternehmen noch immer damit beschäftigt sind, die richtige Balance im Einsatz von KI-Tools zu finden. Zwar glauben viele weiterhin an das Potenzial der Technologie, passen ihre Strategien aber an, je mehr sie über die tatsächlichen Einsatzmöglichkeiten erfahren. Taco Bell wertet derzeit Daten von mehr als zwei Millionen Bestellungen aus, die bisher von der KI bearbeitet wurden. Mathews meint, dass die Technologie noch immer in den Kinderschuhen stecke: „Und das spüren wir. Ich glaube, andere Marken spüren das ebenfalls.“

MIT Technology Review Künstliche Intelligenz
