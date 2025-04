Sprachgesteuerte KI und Magic Charts: So will Canva die 230-Millionen-Nutzer-Marke knacken

Ob für Social-Media-Posts, Hochzeitsgeschenke, Bewerbungen oder das erste eigene Musik-Cover: Das Design-Tool Canva wird millionenfach eingesetzt, um Visuals nach dem eigenen Geschmack schnell und unkompliziert zu erstellen. Im Rahmen seines jährlichen „Canva Create Events“ stellte das Unternehmen neue Features vor, die der rasch wachsenden Canva-Community noch mehr Kreationsspielraum vermitteln. Vor allem die sprachgesteuerte Lösung Canva AI und die Umwandlung von statistischen Inhalten in dynamische Visuals stechen dabei hervor. Und die Visual Suite 2.0 steht bereit.

Große Neuigkeiten bei Canva: AI-Fokus auch auf der Kreationsplattform

Canva verzeichnet inzwischen mehr als 230 Millionen aktive Nutzer:innen pro Monat. Dabei ist Deutschland der inzwischen am schnellsten wachsende Markt in Europa. Allein hierzulande wurden im vergangenen Jahr mehr als 150 Millionen Designs mit Canva erstellt. Der beliebteste Anwendungsbereich von Canva in Deutschland ist dabei der Social-Media-Kontext. Für das ohnehin breite Nutzungsspektrum hat die Plattform jetzt einige neue Optionen eingeführt. Dazu zählt etwa das Feature Canva Code. Von Taschenrechnern über Formulare bis hin zu Karteikarten verwandelt dieses neue Tool statische Inhalte in dynamische Erlebnisse – und das mithilfe eines simplen Prompts. Die User müssen lediglich ihre Kreationsidee beschreiben.

Die kreierten Visuals können per Link geteilt oder in Designs eingebettet werden. Der Fokus auf KI-gestützte Features zeigt sich indes bei vielen Canva-Entwicklungen. Schon 2023 konnten erste User direkt in Canva KI-Videos erstellen.

Jetzt ist mit Canva AI ein Feature da, das als sprachgesteuertes, konversationsfähiges Gegenüber daherkommt. Canva AI ist wie ein KI-Bot, mit dem du deine Ideen diskutieren kannst, während dieser dir Vorschläge macht und beim Designen hilft.

Das Unternehmen erklärt:

„[…] From presentations to social media graphics, simply use a simple prompt (voice, text, or media – whatever feels most natural), and Canva AI will get to work. Then fine-tune your design in the Visual Suite: apply your Brand Kit, collaborate with your team, or turn it into a template to share.“

Visual Suite 2.0, Magic Charts, Canva Sheets und optimiere Fotobearbeitung

Canva hat aber noch deutlich mehr Neuerungen vorgestellt, die für Creator von Vorteil sein dürften. Besonderes Interesse weckt womöglich die Visual Suite 2.0, von Canva als Weltneuheit eingeordnet. Denn diese erlaubt die nahtlose Bearbeitung von verschiedenen Designtypen – Videos, Websites, Whiteboards, Präsentationen – in einem Format.

Die Verschiebung an einen Ort soll Usern Zeit sparen und die Allround-Kreation vereinfachen, ohne Dienste oder Designs wechseln zu müssen. Für noch mehr Optimierung sorgt dabei zudem der überholte Photo Editor. Du kannst direkt in Designs Fotos bearbeiten.

„You can now just point and click. Just point at any element in your image, and reposition, replace, remove, recolor, or resize it – you decide“,

so Canva. Dabei unterstützt der neue Background Editor zusätzlich bei der Einbettung der Visuals in das gewünschte Umfeld, das sich per Prompt einstellen lässt.

Mit dem Magic Studio wiederum kannst du diverse Kreationen mit wenigen Klicks personalisieren und transformieren, zum Beispiel auch übersetzen. Du kannst mit Bulk Create auch verschiedene Versionen eines Designs auf einen Schlag erstellen oder diese Designs in die richtige Formatgröße umwandeln.

Zu den weiteren hilfreichen Updates aus der Canva-Welt zählen Funktionen wie Sheets und Magic Charts. Ersteres ermöglicht dir, deine Spreadsheets mithilfe von AI auf Basis von Texteingaben erstellen zu lassen, um sie in einem Kampagnenkontext mit anderen Designs zu verbinden. Magic Charts wiederum macht es möglich, Live-Daten von Plattformen wie Google Analytics, HubSpot, Snowflake und Co. in interaktive Visualisierungen zu verwandeln. Wer nur die Daten auswählt, erhält von Magic Charts die Vorschläge für passende Visualisierungsoptionen.

Solche Features eignen sich für alle, die Berichte, Pitches und Social-Media-Kampagnen betreuen. Insgesamt hat Canva inzwischen eine noch umfassendere Kreationspalette als zuvor zu bieten, die Creatorn und Marketern zugutekommen kann. Derweil muss ich Canva mit der Konkurrenz von Apps wie Capcut, Metas Edits und den integrierten Kreationsoptionen bei Diensten wie ChatGPT, etwa GPT-4o Image Generation, auseinandersetzen.

Noch mehr Informationen zum Canva Update findest du im Beitrag von Mitgründerin Melanie Perkins. Einige der vorgestellten Features werden erst zeitnah in die Plattformerfahrung integriert. Doch erste User können die Visual Suite 2.0 schon nutzen.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

