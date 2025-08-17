Anzeige
MIT Technology Review Ratgeber
Wie ihr große Sprachmodelle auf dem Laptop laufen lassen

Es ist mittlerweile möglich, auch vernünftige LLMs auf dem eigenen Rechner laufen zu lassen. Das hat viele Vorteile – nicht nur beim Datenschutz. Das müsst ihr beachten.

Von MIT Technology Review Online
Wie ihr große Sprachmodelle auf dem Laptop laufen lassen

Notebook-Nutzer: Da passt jetzt auch ein LLM drauf (Foto: Shutterstock/ New Africa)

Simon Willison hat einen Plan, sollte das Ende der Welt nahen. Er besteht aus einem USB-Stick, auf dem er einige seiner bevorzugten Open-Weight-LLMs gespeichert hat – große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), die von ihren Entwicklern öffentlich zugänglich gemacht wurden und  heruntergeladen und auf lokaler Hardware ausgeführt werden können. Sollte die menschliche Zivilisation also zusammenbrechen, könnte Willison noch immer auf das gesammelte Wissen, das in Milliarden von LLMs-Parametern kodiert ist, zugreifen. „Das ist wie eine etwas seltsame, komprimierte, fehlerbehaftete Version von Wikipedia, mit der ich mithilfe meines kleinen USB-Sticks die Gesellschaft wiederbeleben kann“, grinst er.

MIT Technology Review Online
MIT Technology Review Datenschutz Notebooks Laptop
