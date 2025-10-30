Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review News
Verpasse keine News mehr!

Spülgang im Gehirn: Warum Schlafmangel uns den Fokus raubt

Nach einer durchwachten Nacht fällt konzentriertes Arbeiten schwer. Schuld könnte ein nachgeholter Spülgang im Gehirn sein.

Von Andrea Hoferichter
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Spülgang im Gehirn: Warum Schlafmangel uns den Fokus raubt

Schlafmangel führt zu Konzentrationsproblemen – eine neue Studie liefert eine mögliche Erklärung. (Bild: © Fotolia / Amir Kaljikovic)

Dass unser Gehirn nach schlaflosen Nächten nicht zu Höchstleistungen taugt, hat wohl jeder schon einmal erlebt. Die Gedanken schweifen ab und es ist fast unmöglich, sich zu fokussieren. Forschende des Massachusetts Institute of Technology (MIT) wollen jetzt eine mögliche Ursache für das Phänomen gefunden haben.

Anzeige
Anzeige

Wie das Team in Nature Neuroscience berichtet, startet das Gehirn nach einem Schlafentzug offenbar eine Art Spülprogramm, das sonst vermutlich nur nachts im Stillen läuft. Wellenartig werden dabei die Räume zwischen den Nervenzellen mit Gehirnflüssigkeit geflutet, um Giftstoffe und Stoffwechselabfälle herauszuspülen. Abtransportiert wird die Flüssigkeit über das sogenannte glymphatische System, eine Art Abwassersystem des Gehirns. Das Reinigungsprogramm gilt als wichtiger Faktor dafür, dass unser Gehirn gesund bleibt.

Es könnte zum Beispiel erklären, warum ein guter, ausreichend langer Schlaf vor neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson schützt. „Wenn Sie nicht geschlafen haben, dringen die Gehirnflüssigkeitswellen in den Wachzustand ein, wo sie normalerweise nicht festzustellen wären“, sagt die MIT-Forscherin Laura Lewis. Dadurch sei die Aufmerksamkeit in diesen Momenten beeinträchtigt.

Anzeige
Anzeige

Schlaflose Nacht für 26 Freiwillige

Für die Studie absolvierten 26 Freiwillige zwei Tests – einmal im ausgeruhten Zustand und einmal nach einem Schlafentzug im Schlaflabor. In einem Test sollten sie mit einem Knopfdruck reagieren, wenn sich auf einem Bildschirm ein Kreuz in ein Quadrat verwandelte, im anderen, sobald sie einen Piepton hörten. Die Proband:innen mussten die Aufgaben in einem MRT (Magnetresonanztomographen) lösen und mit einer Kappe auf dem Kopf, die ein EEG aufnahm.

Empfehlungen der Redaktion

Mithilfe dieser Messungen konnten die Forschenden nicht nur den Sauerstoffgehalt im Gehirn bestimmen, sondern auch den Fluss der Gehirnflüssigkeit. Zusätzlich zeichneten sie Puls, Atemfrequenz und den Pupillendurchmesser der Studienteilnehmenden auf.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Wie erwartet, schnitten die unausgeschlafenen Proband:innen bei den Tests deutlich schlechter ab als die ausgeruhten. Ihre Reaktionszeiten waren langsamer – und mitunter nahmen sie die Reize gar nicht wahr. Interessant war dabei, dass genau zum Zeitpunkt solcher Aufmerksamkeitslücken Gehirnflüssigkeit aus dem Gehirn abfloss. Nach jedem Aussetzer strömte wieder Flüssigkeit hinein.

Wechsel zwischen Aufmerksamkeit und schlafähnlichem Zustand

„Womöglich versucht das Gehirn in einen schlafähnlichen Zustand zu kommen, um einige kognitive Funktionen wiederherzustellen“, sagt Zinong Yang, MIT-Forscherin und Erstautorin der Studie. Es versuche, einen Kompromiss zu finden, und wechsele daher zwischen Zuständen hoher Aufmerksamkeit und hohem Spülfluss.

Anzeige
Anzeige

Das Team stellte zudem weitere physiologische Veränderungen fest. Während der Aufmerksamkeitslücken verlangsamten sich die Atmung und die Herzfrequenz der Teilnehmenden und ihre Pupillen verengten sich. Das sei eine besonders interessante Erkenntnis, betont Lewis. Der Aufmerksamkeitsverlust spiegele sich offenbar im ganzen Körper wider.

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es einen gemeinsamen Schaltkreis gibt, der sowohl die sogenannten hochrangigen Funktionen des Gehirns – unsere Aufmerksamkeit, unsere Fähigkeit, die Welt wahrzunehmen und auf sie zu reagieren – steuert, als auch grundlegende physiologische Prozesse wie die Flüssigkeitsdynamik des Gehirns, den Blutfluss im gesamten Gehirn und die Verengung der Blutgefäße“, folgert die Forscherin. Ein guter Kandidat für diesen Schaltkreis sei das „noradrenerge System“. Es steuere etliche kognitive und körperliche Funktionen über den Neurotransmitter Noradrenalin und das System oszilliere – wie die Gehirnflüssigkeit während eines Spülgangs.

Ein paar Fragen sind allerdings noch offen. Zum Beispiel berichtete 2024 ein Forschungsteam, das Spülprogramm des Gehirns laufe nachts eher weniger als tagsüber: ein Widerspruch zu den meisten bisherigen Studien. Eine abschließende Erklärung für die gegensätzlichen Funde steht noch aus. Lewis’ Team vermutet, dass unterschiedliche Schlafprotokolle dahinterstecken. Dies müsse aber noch genauer untersucht werden, und auch, wie genau der Spülgang bei Schlafmangel im Körper gesteuert werde.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren