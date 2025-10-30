Spülgang im Gehirn: Warum Schlafmangel uns den Fokus raubt

Dass unser Gehirn nach schlaflosen Nächten nicht zu Höchstleistungen taugt, hat wohl jeder schon einmal erlebt. Die Gedanken schweifen ab und es ist fast unmöglich, sich zu fokussieren. Forschende des Massachusetts Institute of Technology (MIT) wollen jetzt eine mögliche Ursache für das Phänomen gefunden haben.

Wie das Team in Nature Neuroscience berichtet, startet das Gehirn nach einem Schlafentzug offenbar eine Art Spülprogramm, das sonst vermutlich nur nachts im Stillen läuft. Wellenartig werden dabei die Räume zwischen den Nervenzellen mit Gehirnflüssigkeit geflutet, um Giftstoffe und Stoffwechselabfälle herauszuspülen. Abtransportiert wird die Flüssigkeit über das sogenannte glymphatische System, eine Art Abwassersystem des Gehirns. Das Reinigungsprogramm gilt als wichtiger Faktor dafür, dass unser Gehirn gesund bleibt.

Es könnte zum Beispiel erklären, warum ein guter, ausreichend langer Schlaf vor neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson schützt. „Wenn Sie nicht geschlafen haben, dringen die Gehirnflüssigkeitswellen in den Wachzustand ein, wo sie normalerweise nicht festzustellen wären“, sagt die MIT-Forscherin Laura Lewis. Dadurch sei die Aufmerksamkeit in diesen Momenten beeinträchtigt.

Schlaflose Nacht für 26 Freiwillige

Für die Studie absolvierten 26 Freiwillige zwei Tests – einmal im ausgeruhten Zustand und einmal nach einem Schlafentzug im Schlaflabor. In einem Test sollten sie mit einem Knopfdruck reagieren, wenn sich auf einem Bildschirm ein Kreuz in ein Quadrat verwandelte, im anderen, sobald sie einen Piepton hörten. Die Proband:innen mussten die Aufgaben in einem MRT (Magnetresonanztomographen) lösen und mit einer Kappe auf dem Kopf, die ein EEG aufnahm.

Mithilfe dieser Messungen konnten die Forschenden nicht nur den Sauerstoffgehalt im Gehirn bestimmen, sondern auch den Fluss der Gehirnflüssigkeit. Zusätzlich zeichneten sie Puls, Atemfrequenz und den Pupillendurchmesser der Studienteilnehmenden auf.

Wie erwartet, schnitten die unausgeschlafenen Proband:innen bei den Tests deutlich schlechter ab als die ausgeruhten. Ihre Reaktionszeiten waren langsamer – und mitunter nahmen sie die Reize gar nicht wahr. Interessant war dabei, dass genau zum Zeitpunkt solcher Aufmerksamkeitslücken Gehirnflüssigkeit aus dem Gehirn abfloss. Nach jedem Aussetzer strömte wieder Flüssigkeit hinein.

Wechsel zwischen Aufmerksamkeit und schlafähnlichem Zustand

„Womöglich versucht das Gehirn in einen schlafähnlichen Zustand zu kommen, um einige kognitive Funktionen wiederherzustellen“, sagt Zinong Yang, MIT-Forscherin und Erstautorin der Studie. Es versuche, einen Kompromiss zu finden, und wechsele daher zwischen Zuständen hoher Aufmerksamkeit und hohem Spülfluss.

Das Team stellte zudem weitere physiologische Veränderungen fest. Während der Aufmerksamkeitslücken verlangsamten sich die Atmung und die Herzfrequenz der Teilnehmenden und ihre Pupillen verengten sich. Das sei eine besonders interessante Erkenntnis, betont Lewis. Der Aufmerksamkeitsverlust spiegele sich offenbar im ganzen Körper wider.

„Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es einen gemeinsamen Schaltkreis gibt, der sowohl die sogenannten hochrangigen Funktionen des Gehirns – unsere Aufmerksamkeit, unsere Fähigkeit, die Welt wahrzunehmen und auf sie zu reagieren – steuert, als auch grundlegende physiologische Prozesse wie die Flüssigkeitsdynamik des Gehirns, den Blutfluss im gesamten Gehirn und die Verengung der Blutgefäße“, folgert die Forscherin. Ein guter Kandidat für diesen Schaltkreis sei das „noradrenerge System“. Es steuere etliche kognitive und körperliche Funktionen über den Neurotransmitter Noradrenalin und das System oszilliere – wie die Gehirnflüssigkeit während eines Spülgangs.

Ein paar Fragen sind allerdings noch offen. Zum Beispiel berichtete 2024 ein Forschungsteam, das Spülprogramm des Gehirns laufe nachts eher weniger als tagsüber: ein Widerspruch zu den meisten bisherigen Studien. Eine abschließende Erklärung für die gegensätzlichen Funde steht noch aus. Lewis’ Team vermutet, dass unterschiedliche Schlafprotokolle dahinterstecken. Dies müsse aber noch genauer untersucht werden, und auch, wie genau der Spülgang bei Schlafmangel im Körper gesteuert werde.