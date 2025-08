Staatsanwaltschaft will weiter gegen El Hotzo vorgehen und klären, wo die Grenzen von Satire liegen

Der Fall El Hotz geht in die nächste Runde. (Bild: Shutterstock/rawf8)

Ein Jahr nach dem Attentat auf US-Präsident Donald Trump sorgt ein Post des Satirikers Sebastian Hotz, auch bekannt als El Hotzo, weiterhin für juristische Auseinandersetzungen. Das Amtsgericht Tiergarten hatte den 29-Jährigen am 23. Juli freigesprochen. Wie Die Zeit berichtet, will sich die Staatsanwaltschaft Berlin mit dem Urteil aber nicht zufriedengeben und erneut Rechtsmittel einlegen.

Staatsanwaltschaft will Freispruch nicht akzeptieren

Was darf Satire? Und wo liegen die Grenzen? Diese Fragen werden aktuell anhand des Falls des Comedians und Satirikers Sebastian Hotz, der im Internet unter dem Pseudonym El Hotzo bekannt ist, kontrovers diskutiert. Er verglich das Attentat, bei dem Trump im Juli 2024 am Ohr verletzt wurde, in einem Post auf X mit dem letzten Bus und kommentierte: „Leider knapp verpasst.“ Bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat Pennsylvania starb ein Besucher, zwei weitere wurden verletzt.

Hotz löschte den Beitrag zwar, aber die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Ein Shitstorm brach los, es hagelte Strafanzeigen und der RBB beendete die Zusammenarbeit mit dem Satiriker. Der Grund: Hotz habe mit seinen Aussagen gegen die Werte des Senders verstoßen. Die Entscheidung von Richterin Andrea Wilms schlug dagegen mildere Töne an: Sie sprach den Comedian vom Vorwurf frei, das Attentat gebilligt und damit den öffentlichen Frieden gestört zu haben. Die Äußerungen seien zwar geschmacklos gewesen, da es sich aber um Satire gehandelt habe, würden sie straflos bleiben.

Der Fall als Gradmesser für die Grenzen der Satire

Die Staatsanwaltschaft sah das anders: Sie beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro. Ihrer Argumentation zufolge seien derartige Aussagen geeignet, ein Klima zu schaffen, in dem Angriffe auf Politiker:innen und andere staatliche Funktionsträger:innen gedeihen könnten – insbesondere dann, wenn diese von Personen mit einer großen Reichweite stammen. Hotz hat rund 740.000 Follower auf X und über 1,2 Millionen auf Instagram. Nach dem Freispruch am 23. Juli 2025 hat die Staatsanwaltschaft Berlin jetzt bekanntgegeben, das Urteil des Amtsgerichts Tiergarten nicht zu akzeptieren und weitere Rechtsmittel einleiten zu wollen. Um welche es sich genau handelt, steht bisher nicht fest, denn das weitere Vorgehen hänge von der schriftlichen Urteilsbegründung ab.

Das Verfahren nach dem Post von El Hotzo ist kein Einzelfall. Es steht exemplarisch für die Debatte um Meinungsfreiheit im Netz, die Rolle von Satire und die Verantwortung öffentlich sichtbarer Personen. Plattformen wie X sind nicht nur digitale Bühnen für Komik und Meinungsaustausch, sondern werden zunehmend auch zu juristischen Schauplätzen. Was in der digitalen Welt erlaubt ist und wo die Grenzen von Humor und Satire liegen, wird immer häufiger auch von Richter:innen verhandelt. Ob El Hotzo erneut vor Gericht erscheinen muss, ist noch offen. Dass ein einzelner Beitrag eine derartige juristische Kettenreaktion auslösen kann, macht allerdings deutlich, wie sensibel Gesellschaft und Justiz mittlerweile auf Äußerungen in den sozialen Medien reagieren.

