In welcher Stadt die meisten Fahrräder geklaut werden – Statistik der Woche

Fahrraddiebstähle haben 2024 deutschlandweit einen Versicherungsschaden von rund 160 Millionen Euro verursacht und somit ein neues Rekordhoch erreicht. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt etwa sieben Prozent. Und dass, obwohl die Anzahl der geklauten Zweiräder mit 135.000 wieder auf das Niveau von 2020 gesunken ist, wie der Gesamtverband der Versicherer (GDV) berichtet. Der Schadensdurchschnitt pro Fahrrad liegt mit 1.190 Euro ebenfalls auf einem Rekordniveau und ist in den letzten fünf Jahren um ganze 470 Euro angestiegen.

Anzeige Anzeige

Hochburg der Fahrraddiebe

Wer sein Fahrrad liebt, sollte einen großen Bogen um Göttingen machen. Hier sind Fahrraddiebe besonders aktiv. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik wurde 2023 in keiner anderen Stadt, auf die Einwohnerzahl gerechnet, so viele Fahrräder gestohlen wie in der niedersächsischen Studentenstadt. Auf 100.000 Göttinger:innen kommen mehr als 2.000 Fahrraddiebstähle – deutlich mehr als in den ebenfalls durch Studierenden geprägten Städte Münster (1.161 Diebstähle) und Freiburg (1.141 Diebstähle). Betrachtet man die Gesamtzahl der Fahrraddiebstähle, so ist Berlin mit 28.754 gestohlenen Zweirädern die einsame Spitze in Deutschland – Hamburg folgt mit 13.516 Rädern.

Laut GDV gehen die Täter beim Fahrraddiebstahl immer gezielter vor und stehlen vorzugsweise hochwertige Räder und E-Bikes. Auch weil diese in Deutschland weiterhin im Trend liegen und der Bestand jährlich wächst. Der Zweirad-Industrie-Verband schätzt die Anzahl der E-Bikes in Deutschland 2024 auf rund 15,7 Millionen Stück. Der Bestand hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Mittlerweile hat etwa jedes zweite verkaufte Fahrrad in Deutschland einen Elektroantrieb, insgesamt wurden 2024 rund 2,1 Millionen E-Bikes abgesetzt. Besonders beliebt sind dabei Elektro-Trekkingfahrräder und E-Mountainbikes, wie die Statista-Grafik zeigt.

Anzeige Anzeige

Mehr zur Statistik der Woche:

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Infografik