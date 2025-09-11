Ständig jüngere Organe für die Unsterblichkeit? Wo die Medizin tatsächlich steht

Von einer Zukunft, in der wir ständig jüngere Organe erhalten können, sind wir noch weit entfernt. (Symbolbild: Shutterstock/Kate Studio)

Unlängst war Unsterblichkeit ein Gesprächsthema zwischen den Staatschefs von Russland und China. „Heutzutage ist man mit 70 Jahren noch ein Kind“, sagte Xi Jinping, der 72 Jahre alt ist, laut der Übersetzung einer live an mehrere Medien übertragenen CCTV-Aufnahme. „Mit den Entwicklungen in der Biotechnologie können menschliche Organe kontinuierlich transplantiert werden, und die Menschen können immer jünger leben und sogar Unsterblichkeit erlangen“, soll Wladimir Putin, ebenfalls 72 Jahre alt, geantwortet haben.

Der Kontrast zwischen dieser Vision und den inkrementellen Fortschritten in der Langlebigkeitswissenschaft, die letzte Woche auf der Konferenz der Britischen Gesellschaft für Alternsforschung in Manchester vorgestellt wurden, ist auffällig. Wiederholte Organtransplantationen werden wahrscheinlich niemandem in der nahen Zukunft helfen, seine Lebensdauer radikal zu verlängern.

Länger leben: Alternde Organe ständig ersetzen?

Aber nochmal kurz zurück zu Putins Vorschlag. Alternde Organe kontinuierlich zu ersetzen, um jung zu bleiben, ist eine vereinfachte Sichtweise auf das Altern. Schließlich spielen dabei so komplexe Prozesse eine Rolle, dass sich die Forscher:innen nicht einmal darüber einig sind, was Altern verursacht, warum es auftritt oder wie es zu definieren ist, geschweige denn, wie es zu behandeln ist.

Dennoch könnte die Idee, abgenutzte Körperteile durch biologische oder synthetische Ersatzteile zu reparieren, durchaus ihre Berechtigung haben. Ersatztherapien – darunter auch gezüchtete Organe – werden derzeit von mehreren Forschungsteams entwickelt. Einige davon wurden bereits an Menschen getestet. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die Idee der Ersatztherapien zu werfen.

Niemand versteht vollständig, warum unsere Organe mit zunehmendem Alter versagen. Aber auf den ersten Blick scheint es eine gute Idee zu sein, sie zu ersetzen. Schließlich sind Organtransplantationen seit den fünfziger Jahren ein fester Teil der Medizin und haben allein in den USA bereits Hunderttausenden Menschen das Leben gerettet.

Dazu könnte der Ersatz alter Organe durch junge noch weitreichendere positive Auswirkungen haben. Als in einem Experiment eine junge Maus an eine alte genäht wurde, profitierte die ältere Maus von dieser Maßnahme und ihre Gesundheit schien sich zu verbessern.

Das Problem ist allerdings, dass niemand versteht, warum das so ist. Wir wissen nicht, warum junge Körpergewebe gesundheitsfördernd sind. Wir wissen nicht, ob und wie lange diese Effekte bei einem Menschen anhalten könnten. Wir wissen auch nicht, wie verschiedene Organtransplantationen im Vergleich abschneiden, ob also ein junges Herz vielleicht vorteilhafter ist als eine junge Leber.

Die Hürden von Organtransplantationen

Und da hat man noch gar nicht die praktischen Aspekte einer Organtransplantation berücksichtigt. Es gibt schon jetzt einen Mangel an Spenderorganen. Tausende von Menschen sterben, während sie auf den Wartelisten stehen. Dazu erfordern Transplantationen einen großen chirurgischen Eingriff und in der Regel eine lebenslange Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten, damit das neue Organ nicht abgestoßen wird, Empfänger:innen aber anfälliger für bestimmte Infektionen und Krankheiten werden.

Die Idee wiederholter Organtransplantationen sollte also alles in allem nicht besonders attraktiv sein. „Ich glaube nicht, dass das in naher Zukunft passieren wird“, sagte Jesse Poganik, der am Brigham and Women’s Hospital in Boston zum Thema Altern forscht, auf der Tagung in Manchester. Poganik arbeitet in seiner eigenen Forschung mit Transplantationschirurgen zusammen. „Die Operationsverfahren sind gut, aber sie sind nicht einfach“, erzählt er. Dazu sind sie mit echten Risiken verbunden. Poganiks 24-jährige Cousine erkrankte nach einer Leber- und Herztransplantation an einer Form von Krebs und ist vor einigen Wochen gestorben, sagt er.

Ersatzkörperteile gibt es schon seit Jahrhunderten

Wenn es also darum geht, verschlissene Organe zu ersetzen, suchen Wissenschaftler:innen sowohl nach biologischen als auch nach synthetischen Alternativen. Ersatzkörperteile gibt es schon seit Jahrhunderten. Bereits im 15. Jahrhundert wurden Zehen aus Holz verwendet. Gelenkersatz gibt es seit mehr als hundert Jahren. Und nicht zuletzt haben uns bedeutende Innovationen in den letzten 70 Jahren Geräte wie Herzschrittmacher, Hörgeräte, Hirnimplantate und künstliche Herzen beschert.

Wissenschaftler:innen erforschen auch andere Möglichkeiten, Gewebe und Organe herzustellen. Hier gibt es verschiedene Ansätze, die von der Injektion von Stammzellen bis zur Besiedlung von „Gerüsten“ mit Zellen im Labor reichen. 1999 verwendeten Forscher die Zellen von Freiwilligen, um blasenförmige Kollagen-Gerüste zu besiedeln. Die daraus entstandenen bioengineerten Blasen wurden in einer ersten Studie sieben Menschen transplantiert.

Komplexere Organe sind in Arbeit

Jetzt arbeiten Wissenschaftler:innen an komplexeren Organen. Jean Hébert, Programmmanager bei der Advanced Research Projects Agency for Health der US-Regierung, erforscht Möglichkeiten, die Zellen im Gehirn eines Menschen schrittweise zu ersetzen. Die Idee dahinter ist, dass der Empfänger am Ende ein junges Gehirn hat.

Hébert zeigte der US-Ausgabe von MIT Technology Review, wie er in seinen frühen Experimenten Teile des Gehirns von Mäusen entfernte und durch embryonale Stammzellen ersetzte. Diese Arbeit scheint Welten entfernt von den biochemischen Studien zu sein, die auf der Alternskonferenz in Manchester vorgestellt werden.

Dort beschrieb ein Wissenschaftler, wie er potenzielle Langlebigkeitsmedikamente an dem winzigen Fadenwurm Caenorhabditis elegans getestet hat. Diese Würmer leben nur etwa 15 bis 40 Tage, und sein Team kann Zehntausende von Experimenten mit ihnen durchführen. Etwa 40 Prozent der Medikamente, die ihre Lebensdauer verlängern, lassen auch Mäuse länger leben. Das ist aber noch keine beeindruckende Erfolgsrate, zumal auch nicht bekannt ist, wie viele dieser Mittel auch im Menschen so funktionieren würden. Wahrscheinlich sind es weniger als 40 Prozent der 40 Prozent.

Andere Wissenschaftler:innen präsentierten Arbeiten zu chemischen Reaktionen auf zellulärer Ebene. Es handelte sich um tiefgreifende Grundlagenforschung, und es sieht so aus, dass es noch vieles gibt, was Alterungsforscher noch nicht vollständig verstehen. Kein Wunder, dass die Idee von Ersatztherapien wie eine praktische Abkürzung erscheint.

Müssen wir das Altern gar nicht verstehen?

„Ersatz ist ein wirklich spannender Ansatz, weil man die Biologie des Alterns nicht so gut verstehen muss“, sagt Sierra Lore, die an der Universität Kopenhagen in Dänemark und am Buck Institute for Research on Aging in Novato, Kalifornien, zum Thema Altern forscht.

Lore sagt, dass sie ihre Forschungskarriere mit der Untersuchung des Alterns auf molekularer Ebene begann, aber bald den Kurs änderte. Jetzt will sie sich auf Ersatztherapien konzentrieren. „Mir wurde sehr schnell klar, dass wir noch Jahrzehnte davon entfernt sind, die molekularen Prozesse zu verstehen, die dem Altern zugrunde liegen“, sagt sie. „Warum nehmen wir nicht einfach das, was wir bereits wissen – den Ersatz – und versuchen, es besser zu verstehen und anzuwenden?“

Vielleicht hat Putins geradliniger Ansatz zur Verzögerung des Alterns also doch etwas für sich. Ob er ihm Unsterblichkeit verschafft, ist eine andere Frage.

Dieser Artikel stammt von Jessica Hamzelou. Sie ist Senior Reporter bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt über Biomedizin und Biotechnologie.

