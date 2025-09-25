Anzeige
Podcast
Stärken und Schwächen von KI-Chatbots: Was kann Claude besser als ChatGPT?

Auch KI-Chatbots haben Aufgaben, die ihnen eher liegen als andere. In der neuen Folge von t3n MeisterPrompter erfährst du, wofür Claude eher als ChatGPT geeignet ist und welche Anfragen an Perplexity du dir sparen kannst.

Von Stella-Sophie Wojtczak
2 Min.
Wöchentlich geben Renate und Stella Tipps für arbeitsrelevante Prompts: Die neue Folge erscheint immer am Mittwoch. (Foto: t3n)

ChatGPT hat eine frechere Sprache, Claude ist etwas edler: Zum Erstellen von Texten eignen sich jedoch beide KI-Chatbots. Darüber sind sich Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak in der neuen Folge von t3n MeisterPrompter einig. In der Episode stellen sie vor, welches Tool sich für welche Aufgabe am besten eignet.

Viel wird KI für die Erstellung von Texten genutzt. In der Praxis haben sich laut Renate und Stella besonders ChatGPT und Claude bewährt. Auch Gemini holt laut Renate auf. Die drei Tools erstellen vergleichsweise natürliche Texte.

ChatGPT schreibt nativ sehr positiv

Allerdings neigt ChatGPT nach wie vor dazu, Buzzwords zu nutzen. Zudem klingt die Sprache teilweise sehr positiv, was Texte mitunter oberflächlich und wenig hochwertig wirken lässt.

Mit Claude sind feinere Abstimmungen möglich. Der KI-Chatbot liefert auch, mit dem passenden Prompt, vergleichsweise mehr Synonyme als ChatGPT.

Microsoft Copilot hilfreich bei Auswertungen

Weniger relevant für die Texterstellung, aber nützlich für die Auswertung ist Microsoft Copilot. Bereits in mehreren Episoden haben Renate und Stella mit dem Tool positive Erfahrungen gemacht. Ein Beispiel: Bei der Auswertung von Kundenfeedback lieferte Copilot im Vergleich mit Claude, ChatGPT, Gemini und Perplexity das strukturierteste Ergebnis.

Als Sparringspartner eignen sich nur vier der genannten Tools. Perplexity, was primär eine KI-Suchmaschine ist, zeigt in Tests immer wieder, dass die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit begrenzt sind.

An welchen Beispielen Renate und Stella das festmachen, hörst du in der verlinkten Folge. In der Episode gehen sie genauer darauf ein, welcher KI-Chatbot für welche Anfragen besonders geeignet ist.

