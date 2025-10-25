Stanford-Studie belegt: Homeoffice lässt Geburtenrate in den USA ansteigen

Kinderwunsch und Karriere unter einen Hut zu bringen, ist für viele eine große Herausforderung – insbesondere für Frauen. Wie Business Insider berichtet, zeigt eine neue Studie der Stanford-Universität, dass Remote Work einige dieser Hürden deutlich verringern kann. Demnach hat ortsunabhängiges Arbeiten in den USA zwischen 2021 und 2025 zu rund 80.000 zusätzlichen Geburten geführt.

Während der Pandemie wurden mehr Kinder geboren

In den Industrieländern sind die Geburtenraten heute so niedrig wie nie zuvor. 1960 bekamen Frauen in den OECD-Staaten durchschnittlich noch 3,3 Kinder, im Jahr 2022 waren es nur noch 1,5. Vor allem die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein wesentlicher Faktor. Auch für die Amerikanerin Stefi Markowicz wäre eine Mutterschaft früher kaum denkbar gewesen. Vor der Corona-Pandemie pendelte sie täglich drei Stunden zur Arbeit – und das fünfmal die Woche. Erst als sie während der Pandemie im Homeoffice arbeiten konnte, erfüllte sich ihr Kinderwunsch deutlich früher als erwartet.

Wie eine Studie der Stanford-Universität zeigt, gilt das auch für viele andere Eltern: Die Forscher:innen kamen zu dem Ergebnis, dass flexiblere Arbeitsmodelle in den USA zwischen 2021 und 2025 jährlich rund 80.000 zusätzliche Geburten ermöglicht haben. Paare, die mindestens einen Tag pro Woche von zu Hause aus arbeiten, werden demnach häufiger schwanger und planen auch eher, weitere Kinder zu bekommen, als jene, die täglich ins Büro fahren müssen. Selbst wenn nur eine:r von beiden regelmäßig im Homeoffice arbeitet, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft.

Wer von zuhause arbeitet, hat mehr Zeit für die Familie

Für die Studie wurden Daten von 19.000 Beschäftigten aus 38 Ländern sowie Geburten zwischen 2021 und 2025 ausgewertet. „Wenn man den ganzen Tag zuhause ist, ist es viel einfacher, sich um die Kinder zu kümmern”, erklärt Stanford-Professor Nicholas Bloom, der die Untersuchung gemeinsam mit der Doktorandin Katelyn Cranney leitete. Auch Markowicz teilt diese Einschätzung: Während der Pandemie zog sie zu ihren Eltern, arbeitete in ihrem alten Kinderzimmer und lernte online ihren späteren Ehemann kennen. Ende 2024 stellte sie fest, dass sie schwanger war. Kurz darauf verlor sie ihren Job, nutzte die Situation aber als Chance und gründete von zuhause aus ihre eigene PR-Agentur. Heute wird ihr Sohn in einer Kindertagesstätte und von ihrer Mutter betreut, während sie arbeitet.

„Ich glaube einfach nicht, dass ich das, was ich gerade mache, auch tun könnte, wenn ich zur Arbeit pendeln müsste“, sagt Markowicz. Ihre Geschichte verdeutlicht das Potenzial flexibler Arbeitsformen für Familien. Für die Politik ist das ein deutliches Signal – nicht nur in den USA, wo Präsident Donald Trump nach Wegen sucht, um die sinkende Geburtenrate zu stoppen, sondern auch in Deutschland. Hier bekommen Frauen im Durchschnitt 1,35 Kinder. Zwar lag die Rate 1995 laut Tagesspiegel noch niedriger, aber der Trend bleibt weiterhin gering. Arbeitgeber:innen könnten Teil der Lösung sein – allerdings zeigt sich aktuell eine gegenteilige Entwicklung. Viele Unternehmen, darunter Volkswagen, SAP und die Deutsche Bank, haben die während der Pandemie eingeführte Homeoffice-Freiheit wieder stark eingeschränkt.

Brauchen Familien ein Recht auf Homeoffice?

Für Eltern und all jene, die eine Familie planen, erschwert das die Situation erheblich. Der ehemalige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich deshalb wiederholt für ein gesetzlich verankertes Recht auf Homeoffice eingesetzt. Die Stanford-Studie legt nahe, dass ein solches Gesetz tatsächlich positive Effekte auf die Geburtenrate haben könnte. „Es ist so viel einfacher, über eine Familie nachzudenken, wenn man nicht jeden Tag das Haus verlassen muss”, sagt Stefi Markowicz. „Außerdem hat man mehr Energie für schöne Momente mit dem Partner.“