Starbucks automatisiert die nervigste Mitarbeiter-Aufgabe – und rettet euren Morgenkaffee

Regelmäßige Starbucks-Kunden kennen das: Man betritt das Lokal, freut sich auf seinen morgendlichen Latte Macchiato, und dann ist der Lieblingsgeschmack nicht mehr vorhanden. Für die, die diesen Moment zelebrieren, ist das mehr als ärgerlich.

Anzeige Anzeige

Und sicher kein gutes Zeugnis für die Kaffeekette an sich. Bestandsaufnahmen erledigten bislang die Mitarbeiter analog. Diese Aufgabe soll jetzt automatisiert passieren.

KI-Kamerasystem erfasst Latte-Macchiato-Bestände

Der in Seattle ansässige Kaffee-Riese gab am Mittwoch bekannt, dass er KI-Technologie einsetzt, um den Lagerbestand in seinen Cafés zu verfolgen.

Anzeige Anzeige

In den vergangenen Monaten hat Starbucks laut eigenen Angaben eine „KI-gestützte automatisierte Zählung” eingeführt, um den Lagerbestand in Tausenden seiner Cafés in Nordamerika zu erfassen. Die Technologie ersetzt die manuelle Bestandsaufnahme.

Die Technologie basiert laut Starbucks auf „Computer-Vision, 3D-Raumintelligenz und Augmented Reality“. Sprich: Ein Kamerasystem erfasst, wie viele Produkte noch auf Lager sind. Es zählt den Bestand in wenigen Minuten und liefert Informationen zur Produktverfügbarkeit. Die Technologie sei zu 99 Prozent genau.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

„Mit einem schnellen Scan per Handheld-Tablet können die Mitarbeiter sofort sehen, was auf Lager ist – so ist sichergestellt, dass Cold Foam, Hafermilch oder Karamellsauce immer verfügbar sind”, schrieb Chief Technology Officer Deb Hall Lefevre in einer Pressemitteilung.

„Die manuelle Inventur ist seit langem eine der unbeliebtesten und fehleranfälligsten Aufgaben im Gastronomie- und Einzelhandelsbereich“. Die Technologie solle bald „sogar Nachbestellungen automatisieren“.

Anzeige Anzeige

Die Kaffeehauskette schätzt, dass dank der neuen Technologie die Bestände achtmal häufiger gezählt werden und keine Leerstände mehr zu erwarten seien – damit ist der Morgen für Latte-Liebhaber ab jetzt gerettet.

Du möchtest mehr zum Thema lernen? Guides KI erfolgreich im Unternehmen etablieren – Strategie-Workbook

Euer liebstes Spielzeug der 90er als Film dank Bild-KI

19 Bilder ansehen So sähen eure liebsten Spielzeuge als moderne Filme aus Quelle: