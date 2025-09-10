KI zählt Milchpackungen: Starbucks automatisiert die nervigste Mitarbeiter-Aufgabe
Regelmäßige Starbucks-Kunden kennen das: Man betritt das Lokal, freut sich auf seinen morgendlichen Latte Macchiato, und dann ist der Lieblingsgeschmack nicht mehr vorhanden. Für die, die diesen Moment zelebrieren, ist das mehr als ärgerlich.
Und sicher kein gutes Zeugnis für die Kaffeekette an sich. Bestandsaufnahmen erledigten bislang die Mitarbeiter analog. Diese Aufgabe soll jetzt automatisiert passieren.
KI-Kamerasystem erfasst Latte-Macchiato-Bestände
Der in Seattle ansässige Kaffee-Riese gab am Mittwoch bekannt, dass er KI-Technologie einsetzt, um den Lagerbestand in seinen Cafés zu verfolgen.
In den vergangenen Monaten hat Starbucks laut eigenen Angaben eine „KI-gestützte automatisierte Zählung” eingeführt, um den Lagerbestand in Tausenden seiner Cafés in Nordamerika zu erfassen. Die Technologie ersetzt die manuelle Bestandsaufnahme.
Die Technologie basiert laut Starbucks auf „Computer-Vision, 3D-Raumintelligenz und Augmented Reality“. Sprich: Ein Kamerasystem erfasst, wie viele Produkte noch auf Lager sind. Es zählt den Bestand in wenigen Minuten und liefert Informationen zur Produktverfügbarkeit. Die Technologie sei zu 99 Prozent genau.
„Mit einem schnellen Scan per Handheld-Tablet können die Mitarbeiter sofort sehen, was auf Lager ist – so ist sichergestellt, dass Cold Foam, Hafermilch oder Karamellsauce immer verfügbar sind”, schrieb Chief Technology Officer Deb Hall Lefevre in einer Pressemitteilung.
„Die manuelle Inventur ist seit langem eine der unbeliebtesten und fehleranfälligsten Aufgaben im Gastronomie- und Einzelhandelsbereich“. Die Technologie solle bald „sogar Nachbestellungen automatisieren“.
Die Kaffeehauskette schätzt, dass dank der neuen Technologie die Bestände achtmal häufiger gezählt werden und keine Leerstände mehr zu erwarten seien – damit ist der Morgen für Latte-Liebhaber ab jetzt gerettet.