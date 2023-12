Starfield: Modder stellt seine Arbeit ein – und spricht Klartext über das Spiel

Starfield Together kommt erst mal nicht. (Screenshot: Bethesda)

Ein Entwickler, bekannt für den beliebten Mod Skyrim Together, der das Rollenspiel in ein Multiplayer-Erlebnis für zwei bis acht Spieler verwandelt, hatte ursprünglich an einem ähnlichen Mod für das Spiel Starfield gearbeitet.

Dieser sollte das Spielerlebnis von Starfield ähnlich erweitern. Jedoch hat Robbe Bryssinck, bekannt unter dem Pseudonym Cosideci, kürzlich in einem Discord-Kanal ein Update zum Status des Starfield-Mods veröffentlicht.

Ein Screenshot dieses Updates, in dem der Entwickler unmissverständlich seine Entscheidung kommuniziert, die Entwicklung von Starfield Together einzustellen, wurde auf Reddit geteilt.

„Das Spiel ist verdammter Müll“

In dem Post erläuterte der Entwickler seine Vorgehensweise bei der Entwicklung von Starfield Together. Ursprünglich war er beim Release von Starfield sehr begeistert und begann sofort damit, den Code des Spiels zu analysieren und zu reverse engineeren, um die Arbeit an dem Mod aufzunehmen.

Er hatte bereits rund 70 Prozent des Codes portiert, als ihm bewusst wurde, dass das Spiel seinen Erwartungen nicht entsprach. In seinen eigenen Worten beschrieb er Starfield als „verdammten Müll“.

Er spielte Starfield selbst erst etwa eine Woche nach der Veröffentlichung, da er sich bis dahin ausschließlich mit dem Code des Spiels und der Implementierung des Mods beschäftigt hatte.

Seiner Meinung nach ist das Spiel langweilig und uninspirierend, und es fehlt ihm der Entdeckertrieb, der für andere Bethesda-Spiele wie Skyrim charakteristisch ist.

Entwicklung eingestellt – aber es gibt Hoffnung

Aufgrund seiner Enttäuschung über Starfield hat Cosideci beschlossen, die Entwicklung des Starfield-Together-Mods nicht fortzusetzen. Er äußerte, dass er nicht bereit sei, seine harte Arbeit in ein Spiel zu investieren, das er als mittelmäßig empfindet.

Trotzdem besteht für diejenigen, die sich ein Multiplayer-Erlebnis in Starfield wünschen, weiterhin Hoffnung. Cosideci hat angekündigt, dass er seine bisherige Arbeit an dem Mod der Öffentlichkeit als Open-Source-Projekt zur Verfügung stellen wird.

Diese Entscheidung ermöglicht es anderen Entwicklern, seine Arbeit fortzusetzen und den Mod möglicherweise zu vollenden. Allerdings warnt er, dass es noch mindestens 100 Stunden an Entwicklungsarbeit bedarf, bis der Mod fertiggestellt sein könnte.

