Boeing: Raumkapsel Starliner macht seltsame Geräusche – das könnte die Ursache sein

Die Raumkapsel Starliner, die derzeit an der ISS angedockt ist, macht seltsame Geräusche. Diese vermeldete einer der Astronauten an Bord. Schon jetzt gibt es erste Theorien, was hinter dem Geräusch stecken könnte.

Von Ann-Catherin Karg