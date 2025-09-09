Starlink kauft für 17 Milliarden Dollar Funkfrequenzen – und will damit Smartphones direkt aus dem All versorgen

Aufbauen und lossurfen: So soll Starlink im Idealfall funktionieren. (Foto: Natalie Board/Shutterstock)

Für Elon Musks Satellitendienst Starlink wird es mit einem milliardenschweren Zukauf von Funkfrequenzen einfacher, Internet aus dem All direkt auf Smartphones zu bringen. Die Betreiberfirma SpaceX kauft die Frequenzen für insgesamt rund 17 Milliarden US-Dollar vom Satellitenunternehmen Echostar.

Starlink hat bislang Mobilfunkpartner benötigt, um Smartphones zu erreichen

Starlink schießt schon seit vergangenem Jahr Satelliten ins All, die technisch in der Lage sind, mit ihrem Signal Smartphones ohne zusätzliche Ausrüstung am Boden zu erreichen. Unter anderem wegen fehlender Frequenzrechte arbeitete Starlink bisher aber mit klassischen Mobilfunkanbietern zusammen.

Echostar stand unter Druck durch Ermittlungen der US-Telekommunikationsaufsicht FCC. Diese folgten auf Beschwerden von SpaceX, dass die Satellitenfirma auf Satelliten- und Mobilfunkfrequenzen sitzt, die sie nicht aktiv nutze. Jüngst verkaufte Echostar bereits Frequenzrechte an den Telekom-Riesen AT&T für 25 Milliarden Dollar.

Das steckt hinter Starlink

Starlink-Satelliten unterscheiden sich von sogenannten geostationären Satelliten (oder Geo-Satelliten). Diese bewegen sich in einer Entfernung von 35.786 Kilometern mit der Erde mit. Laut eines Papers des Gigabitbüros des Bundes ist die gesamte Fläche Deutschlands auf diese Weise bereits mit Satelliteninternet versorgt.

Die Technik hat aber einen Nachteil. Durch die große Entfernung ist die Nutzung mit einer vergleichsweise hohen Latenz von mindestens 477 Millisekunden verbunden. Damit eignet sich die Methode zwar für Videotelefonie, aber nicht um etwa Online-Spiele zu spielen.

Die Starlink-Satelliten bewegen sich dagegen in einem niedrigen Orbit in etwa 550 Kilometern Höhe um die Erde. Um eine möglichst breite Abdeckung zu erreichen, setzt das Unternehmen auch nicht auf einzelne künstliche Trabanten.