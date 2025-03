Starlink-Konkurrent Taara: Google-Moonshot-Startup will Internet per Laser liefern

Vor 15 Jahren hat Google zusammen mit dem Mutterkonzern Alphabet ein neues Projekt ins Leben gerufen. In der sogenannten Moonshot Factory arbeiten kleine Teams an vielversprechenden Ideen, die die Welt verändern sollen. Sie experimentieren, erstellen Prototypen und verfeinern ihre Ideen immer weiter. Am Ende können sie sich von dem Projekt loslösen und auf eigenen Beinen stehen. Und so passiert es jetzt auch mit Taara, einem Unternehmen für Internetverbindungen per Laser.

Anzeige Anzeige

Taara: Laserinternet als Konkurrenz für Starlink

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie Google berichtet, löst sich Taara jetzt von Alphabet und Google ab. Das Unternehmen hat sich in Sunnyvale in Kalifornien niedergelassen und besteht aktuell aus etwa zwölf Mitarbeiter:innen. Taara ist aber schon auf der Suche nach Verstärkung. Alphabet wird eine Minderheitsbeteiligung an Taara halten. Zusätzliche finanzielle Unterstützung kommt vom Wagniskaptialgeber Series X Capital.

Taara ist schon jetzt in zwölf Ländern im Einsatz – darunter in Indien und im Kongo. Das Unternehmen nutzt Laser, um Internet zwischen Funktürmen zu senden. Die Reichweite zwischen den Terminals liegt bei knapp über 20 Kilometern. Über diese Verbindung sind laut Taara Internetgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde möglich. Die Terminals sollen sich zudem schnell und kostengünstig auf schon aktiven Funktürmen installieren lassen.

Anzeige Anzeige

Dadurch sollen sich primär ländliche Gegenden mit Highspeed-Internet versorgen lassen. Gegenden, in denen das Verlegen von Glasfaser technisch unmöglich oder zu kostspielig wäre. Taara hat aber nicht nur Glasfaser als Konkurrenz. In einem Interview mit Wired sagte Gründer Mahesh Krishnaswamy: „Wir können das Zehnfache, wenn nicht sogar das Hundertfache der Bandbreite zu Kunden bringen, was eine typische Starlink-Antenne liefern könnte – und das zu einem Bruchteil der Kosten.“

Ein Weg, wie Taara dieses Ziel erreichen könnte, ist die Kooperation mit Telekommunikationsanbietern. Schon jetzt arbeitet das Unternehmen mit T-Mobile und lokalen Partnern wie Bharti Airtel zusammen, um deren bestehende Infrastruktur mit den Taara-Terminals zu erweitern. Aktuell plant das Unternehmen zudem bis 2026 einen neuen Chip für die Terminals zu entwickeln, der noch kompakter sein soll. Dadurch will das Unternehmen die Kosten für die Terminals weiter verringern.

Anzeige Anzeige

Diese Projekte zeigen, wie Städte der Zukunft aussehen könnten

12 Bilder ansehen Stadt der Zukunft Quelle: