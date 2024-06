Starlink: Was du zu Elon Musks Satelliteninternet wissen musst

Zunächst hörte es sich an wie eine typische Elon-Musk-Idee. Mithilfe von Tausenden Satelliten will das Weltraumunternehmen SpaceX die Welt mit schnellem Internet versorgen. Heute wissen wir: Dieser Starlink genannte Dienst ist Realität. Regelmäßig starten die Falcon-9-Raketen des Unternehmens und bringen neue Satelliten ins All.

Die Funktionsweise von Starlink

Starlink-Satelliten unterscheiden sich von sogenannten geostationären Satelliten (oder Geo-Satelliten). Diese bewegen sich in einer Entfernung von 35.786 Kilometern mit der Erde mit. Laut eines Papers des Gigabitbüros des Bundes ist die gesamte Fläche Deutschlands auf diese Weise bereits mit Satelliteninternet versorgt. Die Technik hat aber einen Nachteil. Durch die große Entfernung ist die Nutzung mit einer vergleichsweise hohen Latenz von mindestens 477 Millisekunden verbunden. Damit eignet sich die Methode zwar für Videotelefonie, aber nicht um etwa Online-Spiele zu spielen.

Die Starlink-Satelliten bewegen sich dagegen in einem niedrigen Orbit in etwa 550 Kilometern Höhe um die Erde. Um eine möglichst breite Abdeckung zu erreichen, setzt das Unternehmen auch nicht auf einzelne künstliche Trabanten. Stattdessen hat SpaceX laut Jonathan McDowell bis Anfang Juni 2024 rund 6.500 Satelliten in den Orbit befördert. McDowell behält die Statistiken zum Weltrauminternet auf seiner Website stets im Blick.

Jeder Satellit verfügt über drei Laser, über die die Satelliten ein Netzwerk aufbauen, um Kund:innen laut Unternehmen „von überall auf der Welt“ mit Satelliteninternet zu versorgen.

Die Technik

Neben den Lasern gehören fünf Antennen zur Ausstattung der Starlink-Satelliten. Sie sollen die Verbindung mit hoher Bandbreite ermöglichen. Über den sogenannten Star Tracker behalten sie jeweils die Orientierung im All. Das Navigationssystem orientiert sich anhand der Sternenkonstellation. Über Argon-Triebwerke ist es möglich, die Satelliten (falls nötig) zu bewegen oder am Ende der Lebensspanne aus dem Orbit absinken zu lassen.

Neuere Modelle unterstützen außerdem die „Direct to Cell“-Techniken. Wie der Name vermuten lässt, dienen diese Exemplare dazu, direkt mit dem Smartphone Kontakt aufzunehmen. Die Besonderheit: Die mobilen Geräte müssen in keiner Form modifiziert werden. Zum Provider wird das Unternehmen damit nicht. SpaceX möchte stattdessen mit Mobilfunkanbietern zusammenarbeiten, die ihren Kund:innen eine weltweite Abdeckung anbieten wollen. Erste Unternehmen wie T-Mobile USA sind bereits an Bord.

Die Ausstattung im All ist allerdings nur die eine Hälfte. Um das Satelliteninternet zu nutzen, braucht ihr die richtige Ausrüstung für zu Hause. Diese könnt ihr direkt bei bei Starlink bestellen, mittlerweile gibt es die Hardware aber auch im Elektronikfachgeschäft. Das Set besteht aus einem Satellitenempfänger (dem Starlink), einer Halterung, einem Router, einem Verbindungs- und einem Stromkabel.

Der Aufbau ist laut SpaceX denkbar einfach: Ihr schließt die Hardware an, die Antenne sucht sich dann selbst die richtige Position. Ihr solltet nur darauf achten, dass die Sicht auf den Himmel nicht durch Bäume oder Gebäude eingeschränkt wird.

Die Starlink-Preise

Preislich müsst ihr etwas mehr einplanen als bei einem herkömmlichen DSL-Tarif. Die Hardware kostet euch einmalig 349 Euro. Für die Datenflatrate zahlt ihr monatlich 50 Euro. Wollt ihr Starlink nicht nur zu Hause, sondern auch im Camping-Urlaub nutzen, steigt der Preis auf 59 Euro. Beachtet dabei aber: Der Tarif gilt nur im Inland. SpaceX bietet zusätzlich einen weltweit gültigen Tarif für 284 Euro monatlich an.

Habt ihr ein Boot? Dann könnt ihr auch beim Umschippern der Weltmeere via Starlink im Netz surfen. Hier kostet die Hardware allerdings 2.843 Euro und ein monatliches Datumvolumen von 50 Gigabyte gleich 284 Euro.

Starlink im Einsatz

Aber lohnt sich die Ausgabe auch? Das wollte Stiftung Warentest im März 2024 herausfinden. Die Tester:innen lobten vor allem den einfachen Aufbau, die Einrichtung und die Geschwindigkeit. Bis zu 140 Megabit pro Sekunde sind möglich. Kritikpunkte gab es während des Zeitraums aber auch.

So müsse das Kabel zum Empfänger nach draußen verlegt werden, was mit Umbauten verbunden sein könnte. Notebooks und Co. können sich zudem nur per WLAN mit dem Router verbinden. Ein LAN-Adapter kostet 40 Euro extra. Die Tester:innen wünschen sich außerdem mehr Aufschluss über erfasste Daten und zur Datenspeicherung. Ein weiterer Kritikpunkt: SpaceX-Chef Elon Musk ist für seine sprunghaften Entscheidungen bekannt. Es ist dementsprechend schwierig, vorherzusagen, wie es mit dem Satellitendienst weitergeht.

Die Probleme bei Starlink

Auch wenn Starlink im Test punkten kann, kann es im Betrieb zu Ausfällen kommen. Besonders Sonnenstürme bereiten dem Netzwerk Probleme. 2022 zerstörte ein solcher geomagnetischer Sturm etwa 40 brandneue Satelliten. Bei einem weiteren Sonnensturm im Mai 2024 waren die Auswirkungen nicht ganz so gravierend. Vielerorts meldeten Kund:innen aber Probleme mit dem Dienst. Einige beklagten sogar einen Totalausfall.

Schon 2019 gab es laut Business Insider außerdem Kritik von Forscher:innen. Starlink-Satelliten reflektieren das Sonnenlicht. Außerdem seien sie auf Weltraumaufnahmen teilweise gut sichtbar. Und je mehr Satelliten im All schweben, desto höher fällt auch die Lichtverschmutzung aus.

Im Orbit sind Starlink-Satelliten übrigens nicht allein. Aufgrund der großen Anzahl kommt es täglich zu vielen gefährlichen Annäherungen mit Raumfahrzeugen, ausgedienten Satelliten und Weltraumschrott. Die Folge: Starlink-Satelliten müssen diesen Objekten ständig ausweichen. Einem Bericht zufolge leiteten sie zwischen dem 1. Dezember 2022 und dem 31. Mai 2023 137 Ausweichmanöver ein – pro Tag.

Starlink im Krieg

Aber auch auf der Erde sorgt das Satellitensystem nicht immer für positive Schlagzeilen. Nach dem Angriff Russlands stellte Musk Starlink für die Ukraine bereit. Schon bald wollte er sich die Kosten aber nicht mehr leisten, obwohl laut eines CNN-Berichts unter anderem auch Polen, Großbritannien und die USA an der Finanzierung der Terminals und des Betriebs beteiligt waren. Erst nachdem es für Musk Gegenwind gab, verkündete der SpaceX-CEO, die Ukraine weiterhin kostenlos versorgen zu wollen.

Unklarheiten gab es über die weitere Starlink-Rolle im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Auslöser war die Musk-Biografie von Walter Isaacson. Kurz vor der Veröffentlichung ging ein Auszug durch die Medien. Darin heißt es, Musk habe vor einer ukrainischen Offensive angeordnet, das Netzwerk in der Nähe der Küste der Krim abzuschalten. Dort lagen Schiffe der russischen Flotte.

Musk dementierte diese Berichte und gab auf X an, dass Starlink in den Regionen gar nicht aktiviert worden waren. Nach der Schilderung des Unternehmers habe er eine Notfallanfrage der Ukraine abgelehnt, weil die offensichtliche Absicht darin bestand, „den größten Teil der russischen Flotte vor Anker zu versenken“. Musk lehnte ab. Auf X begründete er die Entscheidung: „Hätte ich diesem Ersuchen zugestimmt, wäre SpaceX ausdrücklich an einer größeren Kriegshandlung und Konflikteskalation beteiligt gewesen.“

Isaacson gab danach auf X an, Musk bei der Arbeit für das Buch falsch verstanden zu haben. „Nach meinen Gesprächen mit Musk dachte ich fälschlicherweise, dass die Politik, Starlink nicht für einen Angriff auf die Krim zu nutzen, erst in der Nacht des versuchten ukrainischen Überraschungsangriffs in jener Nacht beschlossen wurde“, schreibt der Biograph. Und weiter: „Er sagt jetzt, dass die Politik schon früher umgesetzt wurde, die Ukrainer dies aber nicht wussten und er in dieser Nacht die Politik lediglich bekräftigt hat.“

Zum Erliegen kommen die negativen Meldungen deswegen nicht. Laut eines Medienberichtes von März 2024 sind die Starlink-Terminals auf dem Schwarzmarkt beliebt. Dort heißt es, dass unter anderem Huthi-Rebellen im Jemen oder paramilitärische Gruppen im Sudan das Netzwerk nutzen würden. Auch die russische Armee soll Zugang zu Starlink haben.

SpaceX widersprach dem bereits auf X. Man tätige keinerlei Geschäfte mit der russischen Regierung. „Wenn SpaceX Kenntnis davon erlangt, dass ein Starlink-Terminal von einer sanktionierten oder nicht autorisierten Partei verwendet wird, untersuchen wir die Behauptung und ergreifen Maßnahmen, um das Terminal zu deaktivieren, falls dies bestätigt wird“, heißt es weiter in dem Beitrag. Ob das Unternehmen inzwischen auch so gehandelt hat, bleibt offen.

Die Zukunft von Starlink

Bekannt sind dafür die SpaceX-Pläne für die Zukunft. Die rund 6.500 Satelliten, die bislang im Orbit schweben, sind dem Unternehmen nicht genug. Der ursprüngliche Plan sah vor, irgendwann zwischen 12.000 und 42.000 Satelliten ins All zu befördern, um die Bandbreite weiter zu erhöhen. Wann es so weit sein wird, bleibt offen. Am Starship, SpaceX bislang größtem Raumfahrzeug, hat das Unternehmen aber bereits eine Frachtluke im All getestet. Sie soll auch dazu dienen, Satelliten im großen Stil in den Orbit zu befördern.

Näher scheint zunächst das Ziel, Smartphone-Verbindungen mit den Satelliten zu ermöglichen. Wie erwähnt, hat SpaceX bereits einige kompatible Modelle im Einsatz. Ein erstes Videotelefonat haben Mitarbeiter des Unternehmens auch bereits durchgeführt. Im Herbst 2024 soll der Dienst dann in den Startlöchern stehen – wenn die US-Mobilfunkbehörde mitspielt.

Die Konkurrenz

SpaceX ist mit dem Internetvorhaben im nahen Orbit nicht allein. Auch weitere Unternehmen wie Oneweb oder Boeing arbeiten an eigenen Lösungen und haben teilweise schon künstliche Trabanten ins All gebracht. Amazon schloss mit Projekt Kuiper zuletzt einen Test mit zwei Satelliten ab. Später will der Versandhändler rund 3.200 davon in den Orbit bringen.

In Europa will die EU Iris2 an den Start bringen – allerdings in deutlich kleinerem Umfang. Die Rede ist von bis zu 170 Satelliten, die zwischen 2025 und 2027 ins All gelangen sollen.