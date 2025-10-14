Starship V2 meistert letzten Testflug: Welche Hürden SpaceX jetzt bei Version 3 überwinden muss

SpaceX hat schwierige Monate hinter sich. Immer wieder mussten Tests mit der zweiten Version des Starships verschoben werden oder die Testflüge der SpaceX-Rakete endeten in einer Explosion. Dementsprechend haben viele Menschen gespannt auf den elften Testflug geschaut, der gleichzeitig den letzten Flug der zweiten Raketeniteration darstellen sollte. Und zur Freude von SpaceX lief dieser Flug reibungslos ab.

Starship: Was SpaceX jetzt geplant hat

Insgesamt über eine Stunde war das Starship unterwegs. Währenddessen wurde die Boosterrakete Super Heavy erfolgreich abgetrennt und landete sicher im Golf von Mexiko. Der Raumschiffsteil von Starship, der Ship genannt wird, platzierte danach insgesamt acht Dummy-Satelliten von SpaceX in etwa 192 Kilometern Höhe. Zudem wurde getestet, ob die Raketentriebwerke namens Raptor im Flug abgeschaltet und erneut gestartet werden können. Auch diesen Test absolvierte Starship Version 2 erfolgreich. Nach dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, den Starship ebenfalls problemlos überstehen konnte, wasserte das Raumschiff sicher im Indischen Ozean.

Für SpaceX ist die Arbeit mit dem erfolgreichen Flug des aktuellen Starships aber nicht vorbei. Jetzt dürfte sich das Team uneingeschränkt der nächsten Iteration der Rakete widmen. Denn Starship Version 3 soll im Vergleich zum jetzigen Modell einige Upgrades erhalten. Der Booster-Teil der Rakete soll etwa einen Meter länger werden und deutlich mehr Leistung erbringen. Während die zweite Version noch eine Startschubkraft von etwa 70 Meganewton erreicht, sollen es bei Version 3 rund 80 Meganewton sein.

Dadurch soll Version 3 des Starships in der Lage sein, mehr als 100 Tonnen in den Weltraum zu befördern. Zum Vergleich: Version 2 kann laut SpaceX ungefähr 35 Tonnen in den Orbit befördern. Musk betonte auf X: „Starship V3 ist ein massives Upgrade gegenüber V2 und sollte bis Ende des Jahres die Produktion und erste Tests hinter sich gelassen haben. Nächstes Jahr wird es zahlreiche Flüge geben“.

Version 3 des Starships ist dabei aber auch nur ein Zwischenschritt. Musk und SpaceX haben schon Version 4 des Raumschiffs in Planung, die dann wohl als finales Modell für künftige Weltraummissionen dienen soll. Der Sprung von der dritten zur vierten Version wird ebenfalls groß, wie anhand erster Spezifikationen zu sehen ist. So soll Starship V4 mehr als 200 Tonnen ins All befördern, mehr als 20 Meter anwachsen und drei Raptorantriebe mehr erhalten. Die Startschubkraft gibt SpaceX dabei mit knapp 100 Meganewton an. Laut Musk soll Starship V4 2027 bei SpaceX abheben.

Das setzt aber wohl voraus, dass die Testflüge von Starship V3 so reibungslos vonstattengehen, wie der letzte Flug des aktuellen Modells. Das könnte sich durch einen notwendigen Schritt bei Version 3 schwierig gestalten: das Auftanken im Orbit der Erde. Denn das Design von Starship bietet nicht ausreichend Platz für Treibstoff an Bord, um vom Erdorbit zum Mond oder sogar noch weiter zu kommen. Die Raketen müssen in der Umlaufbahn der Erde von anderen Raketen aufgetankt werden, was Neuland in der Raumfahrt ist.

