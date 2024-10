News

Spektakuläres Starship-Manöver: SpaceX will am Sonntag Raumfahrtgeschichte schreiben

Schon am 13. Oktober 2024 könnte SpaceX mit der riesigen Starship-Rakete ein Manöver durchführen, das es so in der Geschichte der Raumfahrt noch nicht gegeben hat. Bisher fehlt allerdings noch die Erlaubnis der FAA.