Starship im Stresstest: Was SpaceX beim 11. Flug ausprobieren will

Der nächste Testflug der Starship-Rakete von SpaceX rückt immer näher. Am 13. Oktober soll der insgesamt elfte Test erfolgen, das hat das US-Unternehmen bekannt gegeben.

Hitzeschild steht im Fokus

Ende August war der bisher letzte Test erfolgreich verlaufen. Der Booster trennte sich drei Minuten nach dem Start von der Rakete, und die Oberstufe landete wie geplant etwa eine Stunde später im Indischen Ozean. Die 52 Meter lange Oberstufe soll in Zukunft die Besatzung und Fracht befördern.

Wichtige Erkenntnisse lieferte der August-Test in Sachen Hitzeschild. Die Techniker:innen haben Probleme in diesem Bereich ausgemacht, an denen in den vergangenen Wochen gearbeitet wurde. Ziel des Hitzeschilds ist es, das Starship beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre vor den enormen Hitze-Belastungen zu schützen.

Im Fokus die Metallfliesen, die Ende August als mögliche Alternative zu keramischen Fliesen getestet wurden. Sie waren nicht ausreichend hitzebeständig, oxidierten zudem und verfärbten das Startship orangefarben. Ein neues Material namens „Crunch Wrap“ soll bei den nächsten Tests dafür sorgen, dass die Lücken zwischen den Fliesen abgedichtet werden.

Allerdings wird das Unternehmen an manchen Stellen die Fliesen absichtlich gar nicht erst anbringen. Anfällige Bereiche des Raumschiffs sollen so einem Stresstest unterzogen werden. Es handelt sich dabei um Bereiche, die abseits der Kacheln keinen weiteren Schutz aufweisen.

Neue Triebwerks-Konfiguration wird getestet

Außerdem ist geplant, dass die Super Heavy zu Beginn des Landevorgangs 13 Triebwerke zündet und dann für die Umleitungsphase zu einer neuen Konfiguration mit fünf laufenden Triebwerken wechselt. Das Hauptziel des Flugtests sei die „Messung der realen Fahrzeugdynamik beim Abschalten der Triebwerke“ während des Übergangs zwischen den verschiedenen Phasen, teilte SpaceX in einer Mitteilung mit.

Musk hat sich für eine Ausweitung der Tests eingesetzt, denn er will bereits im nächsten Jahr ein unbemanntes Starship zum Mars schicken. Um zum Mond oder Mars zu fliegen, muss das Starship im Weltraum von einem Tanker aus betankt werden. Die Nasa hofft darauf, das Starship 2027 nutzen zu können, um Astronaut:innen der Artemis-III-Mission aus einer Orion-Kapsel im Orbit zum Mond zu schicken.