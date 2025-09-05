Start 2026: So will Chase die deutsche Bankenwelt aufmischen

J.P. Morgan hat seine Pläne für den Start seiner Onlinebank Chase in Deutschland konkretisiert. Nach drei Jahren Vorbereitungsphase soll es im 2. Quartal 2026 soweit sein.

Die Banking-App soll dann ein speziell für den deutschen Markt angepasstes digitales Banking-Angebot bereitstellen. Hinzu komme ein persönlicher Kundenservice, “wenn es darauf ankommt”, wie es in einer Mitteilung heißt. Per Telefon und Chat werden Kunden hier mit menschlichen Beratern sprechen können.

Damit wird sich Chase schon einmal von Neobanken wie Trade Republic abheben, die ihren Kundensupport vor allem über automatisierte Systeme und Chatbots laufen lassen. Nicht nur bei Ausfällen ärgern sich Nutzer dort immer wieder über die mangelhafte Kundenbetreuung.

Tagesgeldkonto soll Kunden locken

Gestartet wird mit einem Tagesgeldkonto, das zur hiesigen „ausgeprägten Sparkultur“ passt. Tatsächlich legen die Deutschen laut Daten der Bundesbank mehr als ein Drittel ihres Brutto-Geldvermögens in Girokonten und Sichteinlagen an. Welche Zinsen es dann 2026 aufs Tagesgeldkonto geben wird, ist noch nicht klar. Sicher wird aber auch Chase mit Wettbewerbskonditionen auf den Markt starten.

Das war auch die Strategie der spanischen Großbank BBVA, die erst im Sommer mit ihrem Onlineangebot in Deutschland gestartet ist. Zu Beginn gewährte die Bank 3 Prozent aufs Tagesgeld – also mehr, als der EZB-Zins als Referenz hergibt. Das Angebot ist allerdings zeitlich begrenzt: Zum Start im Juni garantierte die BBVA den Zinssatz noch für 12 Monate, mittlerweile sind es nur noch 6 Monate.

Zum Start gab es bei der BBVA allerdings auch viele Beschwerden: Nutzer berichteten etwa über Probleme, Geld auf das neue Konto zu überweisen. Außerdem sollen die Aussagen von Support-Mitarbeitern an der Hotline widersprüchlich gewesen sein.

Die Konkurrenz ist groß

Für Chase ist Deutschland der zweite europäische Markt, nachdem die App bereits 2021 erfolgreich in Großbritannien gestartet ist. Dort hat die Banking-App nach eigenen Angaben bereits 2,5 Millionen Kunden gewonnen und bietet neben Girokonten auch Debitkarten, Kreditkarten, Investmentangebote und bald auch Kredite.

Schon vor dem Start wird JP Morgan Ende 2025 seinen Standort in Berlin offiziell einweihen. Hinter der App steht ein Institut mit deutscher Banklizenz, das Mitglied in der deutschen Einlagensicherung ist. In Deutschland ist die Bank bereits seit rund 100 Jahren aktiv, berät bislang aber vor allem im Firmen- und Investmentbanking. In den USA hingegen auch eine führende Privatkundenbank mit mehr als 85 Millionen Kunden.

Der Einstieg wird aber auch für das US-Schwergewicht nicht einfach, denn die Konkurrenz ist schon jetzt groß. So dominieren die Sparkassen und Volksbanken der Privatkundenmarkt, gleichzeitig gibt es im modernen Onlinegeschäft bereits etablierte Großbanken wie die ING mit rund 9,9 Millionen Kunden oder die DKB mit rund 5,5 Millionen Kunden. Hinzu kommen wachstumsorientierte Neobanken wie Trade Republic, N26, Revolut oder Bunq, die mit Produktinnovationen und geringen Kosten punkten können.

