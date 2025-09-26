Startrampe für Europa: Warum staatliche und private Raumfahrt endlich abheben müssen
In aktuellen Krisenzeiten richtet der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius seinen Blick nach oben: Er kündigte auf dem Weltraumkongress des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) Investitionen in Milliardenhöhe für die Sicherheit im Weltraum an. Im Blick hat er dabei explizit Russland und China, die im Weltraum „unsere direkten Nachbarn“ seien. Von ihnen gehe eine Gefahr der Kriegsführung im Weltraum aus. Daher will Pistorius Haushaltsmittel in Höhe von 35 Milliarden Euro bis 2030 für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All einsetzen. Konkret meint er eine widerstandsfähige Struktur aus Satellitenkonstellationen, Bodenstationen, gesicherten Startfähigkeiten und Services.
