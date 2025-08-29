Startup-Atlas: Warum Deutschland bei Gründungen mit Millioneninvestition nur Mittelmaß ist

Die weltweite Gründungsdynamik bleibt zwar ungebrochen, doch die Kräfteverhältnisse verschieben sich weiter in Richtung USA und Asien. Das zeigt der neue Startup-Atlas 2025, den die Gisma University of Applied Sciences, eine private Hochschule in Potsdam und Berlin, auf Basis aktueller Crunchbase-Daten erstellt hat. Die Studie liefert einen detaillierten Überblick, wo zwischen Mai 2024 und Juni 2025 die meisten Startups mit mindestens einer Million Euro Finanzierung entstanden sind (inklusive der Startfinanzierungssumme).

Erwartungsgemäß liegen hier die USA vorne und dominieren die globale Startup-Szene weiterhin mit großem Abstand: Rund 46,3 Prozent aller untersuchten Neugründungen dieser Größenordnung haben dort ihren Hauptsitz. Insgesamt 267 Unternehmen konnten sich in den USA frisches Kapital sichern – ein Beleg für die anhaltend hohe Risikobereitschaft von Investoren und die starke Gründerkultur im Land. Doch dahinter folgt – wenn auch mit deutlichem Abstand – China mit 38 Startups und 6,6 Prozent, während Großbritannien (32), Indien (21) und Deutschland (11) die weiteren Plätze belegen. Auch Frankreich (11), Kanada, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate (jeweils 8) zählen zu den aktiveren Gründungsstandorten.

San Francisco und das Silicon Valley weiterhin vorne

Auch auf Stadtebene zeigt sich ein vertrautes Bild: San Francisco und das angrenzende Silicon Valley bleiben das Mekka der Gründer:innen. 53 der neu finanzierten Startups haben dort ihren Hauptsitz. Auch New York (32) und London (25) rangieren weit oben im Ranking. Mit etwas Abstand folgen schließlich Palo Alto (15), Los Angeles (12), Paris (10) und Singapur (8).

Deutschland und Frankreich teilen sich im europäischen Ranking mit jeweils elf Gründungen den zweiten Platz hinter Großbritannien. Innerhalb Deutschlands bleibt Berlin der wichtigste Hotspot mit vier Gründungen, gefolgt von München und Hamburg mit jeweils zwei Startups im Millionenbereich. Damit zeigt sich: Auch wenn Deutschland als Start-up-Nation international wahrgenommen wird, bleibt das Land in absoluten Zahlen deutlich hinter den globalen Spitzenreitern zurück.

Leider sind die Zahlen der Gisma-Universität nicht nach Branchen aufgeschlüsselt. Wie die Zahlen zu bewerten sind, zeigen einige weitere Statistiken: Laut dem Report „Next Generation – Startup-Neugründungen in Deutschland“, herausgegeben vom Startup-Verband und Startupdetector, wurden im Jahr 2024 alleine in Deutschland insgesamt 2.766 Startups gegründet – das entspricht einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber 2023 (2.498 Gründungen). Und laut dem EY Startup-Barometer gab es bei den Finanzierungsrunden (der freilich meist nicht neu gegründeten Startups) eine Konsolidierung der Deals oberhalb der 10-Millionen-Euro-Marke, während kleinere Deals insgesamt abnahmen.

Erleichterungen und Impulse für deutsche Startup-Szene gefordert

Prof. Dr. Peter Konhäusner, Vizepräsident der Gisma University of Applied Sciences und Professor für Digitales Unternehmertum, warnt davor, dass Europa im globalen Wettbewerb weiter zurückfallen könnte. Es brauche angesichts der USA, die weiterhin unangefochten den Takt in der globalen Startup-Szene vorgeben, gerade in Deutschland mehr als Förderprogramme und Symbolpolitik. Konhäusner fordert mehr Gründer:innenkultur und Bürokratieabbau sowie die Angleichung zahlreicher Gesetze auf europäischer Ebene.

Die Datengrundlage für die Erhebung umfasste 577 Unternehmen aus der Crunchbase-Datenbank, die zwischen Mai 2019 und dem Mai 2024 gegründet wurden und zum Zeitpunkt der Erhebung eine Finanzierung von mindestens einer Million Euro erhalten haben. Analysiert wurden die Hauptsitz-Standorte dieser Start-ups, ausgewertet nach Ländern und Städten. Die Ergebnisse der Gisma-Studie fallen in eine Zeit, in der die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Gründer:innen schwieriger geworden sind als noch vor einigen Jahren. Denn im Zeitraum 2022 bis 2024 verdoppelte sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in den 20 größten deutschen Städten von 4.515 auf 10.107 Fälle.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings, wenn man sich ein Teilsegment der Startup-Szene herausgreift: So zeigt eine aktuelle Stripe-Analyse, dass die größeren KI-Startups auf deren Plattform im Median in nicht einmal zwölf Monaten einen Umsatz oberhalb einer Million US-Dollar erreichen – deutlich schneller als andere Startups im SaaS-Umfeld.

