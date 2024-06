Dieses Startup will Laptops, Smartphones und E-Autos selbst zur Batterie machen

Bei vielen mobilen Geräten ist es die Batterie, die das meiste Gewicht ausmacht. Allerdings braucht es die schweren Energiespeicher, um Laptops, Smartphones oder sogar E-Fahrzeuge zu betreiben. Aktuell führt deshalb kein Weg daran vorbei.

Das will das Startup Sinonus ändern, wie New Atlas berichtet. Man arbeitet dort an einer Batterie, die gleichzeitig das Gehäuse von Laptops und Co. ist.

Carbongehäuse für Laptops

Laut Sinonus denken wir heute nur an Materialien, die eine einzige Funktion erfüllen. So etwa an Stahl und Carbon für Gehäuse und Chassis. Auch Batterien hätten lediglich die Funktion, die Geräte zu betreiben, in denen sie stecken. Sinonus hat nun aber eine Carbonbatterie entwickelt, die beide Funktionen erfüllen kann: die eines stabilen Gehäuses und eines leistungsstarken Energiespeichers.

Die Carbonfasern dienen dabei zeitgleich als Elektroden für die Batteriezellen. Sie können Energie speichern und wieder abgeben. Sinonus hat dieses Konzept bereits an einigen Geräten, die geringe Mengen Energie benötigen, demonstriert. So hat das Startup schon AAA-Batterien rein durch das Carbonmaterial ersetzen und damit elektronische Gadgets betreiben können.

Die neue Technik soll zwar laut dem Startup vielleicht nicht so effizient wie herkömmliche Batterien werden, doch bringt das geringe Gewicht den Ausgleich dieses Nachteils. So könnten gerade E-Fahrzeuge davon profitieren. Würden sie größtenteils aus der Carbonbatterie gebaut, können die bislang verbauten, schweren Energiespeicher entfernt werden. Selbst E-Motoren mit weniger Leistung wären dann in der Lage, die E-Fahrzeuge schnell voranzubringen.

Andere Geräte wie Laptops und Smartphones würden ebenfalls eine Menge Gewicht verlieren.

Noch muss Sinonus allerdings beweisen, dass sich das Konzept reibungslos skalieren lässt. Ein großer Faktor sind dabei auch die Kosten. Es bleibt abzuwarten, ob die Herstellung der neuen Carbonenergiespeicher am Ende vielleicht sogar die Kosten herkömmlicher Batterien übersteigt.

