Business mit grünem Spargel: Wie Prefiro Roboter zu Erntehelfern macht

Sie wollen den Mangel an Erntehelfern und wachsende Kosten minimieren: Das Karlsruher Startup Prefiro entwickelt smarte Erntemaschinen. Gleich zu Beginn haben sie sich auf eine saisonale Nische spezialisiert: grünen Spargel.

Anzeige Anzeige

Grüner Spargel als Wachstumsmarkt

Angesprochen darauf, warum sie nicht den in Deutschland beliebteren weißen Spargel ernten wollen, muss Mitgründer und CEO Lorenzo Di Leo im Podcast t3n Interview schmunzeln. Die Frage wird ihm häufig gestellt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

„Der technologische Ansatz ist der Hauptunterschied“, so Di Leo. Weißer Spargel wächst unterirdisch in Erddämmen. Grüner Spargel wächst hingegen überirdisch. Maschinen, die weißen Spargel ernten sollen, müssen folglich sehr robust sein. Prefiro arbeite dagegen mit leichterer Hardware. Zudem muss die Technologie zur oberirdischen Erkennung auf andere Art gestaltet sein als bei weißem Spargel.

Anzeige Anzeige

Automatische Ernte von weißem Spargel überzeugt noch nicht

Außerdem haben sich schon einige Firmen am weißen Spargel versucht. Das Problem: Bei der Ernte wird von den Maschinen der ganze Damm durchpflügt, unreifer Spargel wird abgeschnitten. Damit sinkt der Ertrag. Bei Landwirten hat sich dieses Verfahren daher bislang nicht durchgesetzt.

Den Wachstumsmarkt sieht Di Leo beim grünen Spargel: International sei er beliebter, zudem sei er auch bei jungen Generationen immer angesagter. Schon jetzt sieht der CEO zudem den Bedarf bei Spargel-Betrieben: Sie finden schlechter Erntehelfer:innen, gleichzeitig steigen die Lohnkosten. Mit ihrer Soft- und Hardware-Entwicklung wollen sie Landwirten eine Alternative zur herkömmlichen Ernte bieten. Mit der Entwicklung hat das Unternehmen den t3n Startup Award bei data:unplugged 2025 gewonnen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Prototyp mit vier Landwirten getestet

Die Erntemaschine funktioniert auf Softwareebene mit einer eigens mit Spargel-Aufnahme trainierter Künstlichen Intelligenz. Dazu haben sie die Hardware selbst entworfen.

Zentrales Element ist ein Roboterarm, der den Spargel erntet. Drei Reihen bediene die Maschine gleichzeitig. Angehängt wird sie an einen Traktor, der über das Feld gesteuert wird. Die Maschinen selbst autonom fahren zu lassen, ist für Di Leo kein Thema. Er sieht die Chance in der Fokussierung auf den reinen Ernteprozess.

Anzeige Anzeige

Ernte-Geschwindigkeit muss noch optimiert werden

Prefiros Prototyp war in dieser Saison auf den Feldern von vier Landwirten unterwegs. Der Testlauf zeigt: Noch stimmt die Geschwindigkeit nicht. Pro Spargelstange soll die Ernte eine Sekunde dauern, aktuell sind es noch etwa vier. Außerdem muss Prefiro das automatische Sortieren des geernteten Gemüses in Kisten noch anpassen.

Bis zur nächsten Saison will das Startup drei Maschinen zur Miete auf die Felder bringen. Allerdings müssen die Mitarbeiter:innen nicht nur technische Anpassungen vornehmen, sondern auch mit einer sehr angespannten Lage umgehen. Wie das Karlsruher Unternehmen das meistern will, wie es auf die Konkurrenz schaut und welche Pläne es hat, hört ihr in der verlinkten Folge von t3n Interview.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

Anzeige Anzeige