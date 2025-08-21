Statistik: Das steckt hinter Berechnungen der Lebenserwartung
Statistik dürfte für viele zu einem der unbeliebtesten Fächer im Studium gehören. Unglücklicherweise wird in fast allen Studien, die sich mit Lebenserwartung und den sie beeinflussenden Faktoren beschäftigen, mit statistischen Analysen gearbeitet. Die hier angewandte Methode heißt – wenig überraschend – „Überlebensanalyse“.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden