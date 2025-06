Statistik der Woche: Wer liegt bei Patentanmeldungen in Europa vorn?

Die Zahl der Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt (EPA) blieb auch 2024 auf hohem Niveau. Besonders umtriebig ging es im Bereich Computertechnik zu, mit 16.815 Anmeldungen – ein Plus von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dicht dahinter folgen elektrische Maschinen, Geräte und Energie (16.142 Anmeldungen) sowie digitale Kommunikation (15.983 Anmeldungen) – bei letztgenanntem Bereich gab es jedoch einen Rückgang von etwa 6,3 Prozent.

Wer hat bei Patentanmeldungen in Europa die Nase vorn?

Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist die Schweiz das innovativste Land Europas: Mit 1.112 Patentanmeldungen pro eine Million Einwohner liegt sie weit vor Schweden (468) und Finnland (428) auf Rang zwei und drei. Deutschland kommt auf knapp 300 Anmeldungen pro eine Million Einwohner.

International: So sieht es bei KI-Patenten aus

Während Europa beim EPA stark vertreten ist, zeigt sich im globalen Vergleich ein anderes Bild – vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz. Laut dem Stanford AI Index 2025 entfielen 2023 rund 70 Prozent aller weltweit erteilten KI-Patente auf China. Die USA lagen mit 14,2 Prozent deutlich abgeschlagen auf Platz zwei, europäische Anmeldungen entsprechen nur etwa 2,8 Prozent aller neuen KI-Patente.

Wie die Infografik von Statista zeigt, hat sich China in nur zehn Jahren vom Nachzügler zum globalen Technologieführer im Bereich KI entwickelt. 2013 lag der chinesische Anteil noch bei 20 Prozent, während die USA mit 38 Prozent führten. Seither hat sich das Kräfteverhältnis verschoben. Europa bleibt ein starker Innovationsstandort – insbesondere in klassischen Technologiefeldern. Doch bei Zukunftstechnologien wie KI droht der Anschluss an die Weltspitze verloren zu gehen.

