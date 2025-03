Kaum bekannte Steam-Funktion bekommt ein Update: Was Gamer darüber wissen sollten

Zahlreiche Gamer:innen verbringen Stunde um Stunde auf Steam. Zu den Stoßzeiten tummeln sich so mehr als zehn Millionen Spieler:innen gleichzeitig in den knapp 90.000 Spielen, denen Valve eine Plattform bietet. Und obwohl so viele Gamer:innen tagtäglich auf Steam unterwegs sind, gibt es noch einige unentdeckte Funktionen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zumindest ging es einigen Gamer:innen auf Reddit so, die eine Ankündigung eines Steam-Updates gelesen haben. Genauer gesagt, handelt es sich dabei um eine Aktualisierung des Beta-Clients. Wer an den Tests teilnimmt, kann vor allen anderen auf neue Funktionen zugreifen. In den Patchnotes steht unter anderem, dass die Notizfunktion von Steam jetzt auch endlich über den Browser nutzbar ist. Aber Moment, eine Notizfunktion?

Tatsächlich hat Steam einen integrierten Notizblock. Darin könnt ihr etwa festhalten, welche To-dos ihr im Spiel unternehmen wollt, welche Materialien ihr noch für die nächste Verbesserung besorgen müsst oder welche Tricks ihr für den nächsten Endboss anwenden möchtet. Das Beste daran: Die Notizen könnt ihr jederzeit als Overlay in eurem Spiel anzeigen lassen, damit ihr sie nicht immer aufrufen müsst.

Anzeige Anzeige

Um eine Notiz anzufertigen, müsst ihr in einem Spiel das Steam-Overlay aufrufen. Das Overlay sollte standardmäßig aktiviert sein und sich über die Tastenkombination Shift + Tab aktivieren lassen. Im unteren Bereich des Overlays seht ihr dann ein Bleistiftsymbol. Klickt ihr darauf, öffnet sich ein umfangreicher Editor.

Um eine neue Notiz anzulegen, klickt auf das Plussymbol unten links. Einzelne Notizen werden euch in der linken Spalte angezeigt. Wollt ihr die Notiz im Spiel anzeigen lassen, reicht ein Klick auf den Pin oben rechts. Eure Notizen könnt ihr mit Listen und Zwischenüberschriften formatieren und sogar die Rechtschreibung prüfen lassen.

Anzeige Anzeige

Alle Notizen sind in der Cloud von Steam gespeichert. Ihr könnt also jederzeit mit eurem Account an einem anderen PC oder am Steamdeck weiterzocken und trotzdem eure Notizen einsehen. Die Neuerung, die Valve jetzt bereitstellt, lässt euch die Notizen auch im Browser bearbeiten. Klickt dafür auf den Link und loggt euch bei Steam ein. Schon könnt ihr all eure Notizen einsehen und neue Texte erstellen. Künftig will Valve die Funktion auch auf die Steam-App ausweiten.

So könnt ihr auf Steam Geld sparen:

5 Bilder ansehen 5 Tipps, wie ihr auf Steam Geld spart Quelle: (Foto: ShinoStock/Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema