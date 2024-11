Steam: Deshalb hinterließ ein Gamer erst nach 8.000 Stunden im Spiel eine negative Review

Ein Gamer hat 8.000 Stunden in einem Spiel verbracht und gibt trotzdem eine negative Bewertung. (Bild: Shutterstock/Krakenimages.com)

Auf Steam gibt es zahlreiche Reviews, hinter denen hunderte oder gar tausende Spielstunden stehen. In der Regel fallen diese positiv aus. Schließlich dürften die meisten Spieler:innen von einem Game, in dem sie so viel Zeit verbringen, auch begeistert sein. Allerdings hat PCGamer eine Review zu einem Spiel entdeckt, die aus der Masse der Bewertungen heraussticht.

8.000 Stunden für eine negative Steam-Review

Die Steam-Bewertung stammt von einem User mit dem Nicknamen „Herp McDerpson“. Er hat das Echtzeitstrategiespiel Battlezone 98 Redux nach 8.461 Stunden negativ bewertet. Doch damit nicht genug: Nachdem er seine negative Steam-Review abgegeben hat, hat er das Spiel noch rund 600 weitere Stunden gezockt. Was im ersten Moment wie ein Bug oder eine Spaß-Review aussieht, ist tatsächlich so passiert.

Hinter dem Nickname steckt der Gamer Scott Smith. Im Interview verrät Smith, dass er die Review schon viel früher schreiben wollte, er aber nie dazu gekommen ist. Er sagt gegenüber PCGamer: „Ich kann es Leuten nicht verübeln, dass sie denken, es wäre etwas falsch mit mir, weil ich nach 8.000 Stunden im Spiel eine negative Review hinterlassen habe.“ Er ergänzte, dass er zunächst gar keine Lust auf Battlezone 98 Redux hatte.

Das Spiel ist ein Remake vom 1998 erschienenen Battlezone. Smith hatte vor dem Release Bedenken, dass das Remake die Entwicklung von inoffiziellen Community-Updates für das Original beenden würde. Er hatte recht. Die Community wechselte nahezu geschlossen zum Remake. Dementsprechend musste sich auch Smith damit abfinden und gezwungenermaßen seine 9.000-stündige Reise im Remake antreten.

Welche Gründe gab es für die schlechte Steam-Review?

Das Strategie-Remake hat zum Zeitpunkt dieses Artikels 925 Bewertungen. 91 Prozent dieser Steam-Reviews fallen positiv aus, was dem Spiel auf Valves Plattform eine „sehr positive“ Wertung beschert. Smiths Review fällt in der geringen Anzahl negativer Bewertungen auf. Im Hinblick auf Spielzeit steht auf Platz 2 ein:e Gamer:in mit 44 Stunden Spielzeit.

In seiner Review beklagt Smith vor allem gravierende Bugs und Spielmechaniken, die sich leicht ausnutzen lassen. Da es sich aber um den aktuellen Teil handelt, blieb ihm keine andere Wahl, als das Remake weiterzuspielen. Nach der Review hat es ihm aber offenbar gereicht. Er spielt seither regelmäßig andere Teile der Reihe, die er für besser erachtet. In den 600 Stunden, die er nach der Review noch in Battlezone 98 Redux gesteckt hat, hat er vor allem Modder:innen dabei geholfen, das Spiel zu verbessern – und damit der gesamten Community geholfen.

