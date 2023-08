6 Steam-Games, die euch jetzt schon Teile von Starfield erleben lassen

In Starfield könnt ihr viele Planeten entdecken und es soll auch möglich sein, Basen zu bauen. In Space Haven geht es darum, eine neue Heimat für die Besatzung eures Raumschiffes zu finden.

Auf dem Weg dahin soll es dieser Besatzung aber gut gehen. Darum ist es an euch, das Raumschiff zu einer möglichst optimalen Lebensumgebung aufzubauen. Die Luftverhältnisse müssen stimmen, die Arbeitspläne der Besatzung aufeinander abgestimmt und ihre Bedürfnisse ernst genommen werden.

Und wenn ihr das alles in den Griff bekommen hat, schickt euch das Spiel noch in Kämpfe mit anderen Raumschiffen. Dieses Strategie- und Simulationsspiel ist nicht einfach zu meistern. Aber es lohnt sich!

Der wohl offensichtlichste und am häufigsten bemühte Vergleich mit Starfield ist No Man’s Sky. Hier steht euch das gesamte Weltall zur Verfügung – ähnlich, wie es in Starfield möglich sein soll. In No Man’s Sky herrscht ein Algorithmus, der in Zufallskombinationen schier endlos viele Planeten samt außerirdischer Kreaturen erstellt.

Und ihr seid als Spieler:innen mittendrin – und müsst überleben. Ihr baut also Rohstoffe ab, repariert euer Raumschiff und macht euch dann auf die Reise durch die endlosen Weiten.

No Man’s Sky ist eine Mischung aus Survival- und Simulationsspiel, in dem es genauso wichtig ist, auf Planeten mit lebensfeindlicher Atmosphäre zu überleben wie auf Weltraumflügen neue Planeten zu entdecken. Es gibt eigentlich immer etwas zu bestaunen.

Eve Online

Ihr habt schon vor Starfield Lust auf Weltraumkämpfe mit eurem Raumschiff. Dann könnte Eve Online richtig für euch sein. Das Spiel ist eine gigantische Weltraumsimulation, die von etlichen Spieler:innen schon seit vielen Jahren am Leben gehalten wird. Am bekanntesten sind wohl die Weltraumschlachten des Spiels. An der größten davon, die den Namen „Bloodbath of B-R5RB“ bekommen hat, sollen gar 7.548 Gamer:innen teilgenommen haben – in einem Zeitraum von 21 Stunden. 2.670 sollen es gleichzeitig gewesen sein. Doch auch Erkundung, Ressourcenbeschaffung sowie eine galaktische Wirtschaft spielen in Eve Online eine gewichtige Rolle. Wer sich für dieses Spiel entscheidet, hat fast ein Lebenswerk vor sich: Es braucht Zeit und Ausdauer, um seine Rolle und seinen Platz in diesem gigantischen Universum zu finden.

The Outer Worlds

Zuletzt wollen wir euch ein Spiel ans Herz legen, das von ehemaligen Entwicklern der Fallout-Reihe entwickelt wurde. Während Starfield eine gigantische Open World sein soll, in der ihr euch frei ausprobieren könnte, ist The Outer Worlds ein eher lineares Rollenspiel.

Dennoch ist es vor allem das futuristische Setting, das euch auf Starfield vorbereiten könnte. Die retrofuturistische Optik erinnert sehr an die Spiele von Bethesda. Wenn ihr also Interesse habt an einem Rollenspiel, das auf einem fernen Planeten spielt, dann seid ihr bei The Outher Worlds genau richtig.

