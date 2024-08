Dieses Steam-Spiel eines deutschen Studios begeistert Tausende – das müsst ihr darüber wissen

Wer in die Topseller von Steam schaut, entdeckt dort aktuell einen Newcomer. Das Spiel namens Shapez 2 konnte sich in den vergangenen Tagen gegen große Games wie Cyberpunk 2077 und Hunt: Showdown 1896 durchsetzen. Doch was steckt eigentlich hinter dem kryptischen Spielenamen?

Was ist Shapez 2?

Shapez 2 ist ein Fabrikspiel, in dem ihr namensgebende Formen herstellen müsst, um euer Ziel zu erreichen. Eure Fabrik steht dabei aber nicht auf der Erde, sondern im Weltall. In der Mitte des Alls ist ein gigantischer Vortex, in den ihr die Formen befördern müsst. Der Haken: Der Vortex verlangt enorm viele Exemplare mit ganz besonderen Formen und Farben.

So sieht ein typischer Ablauf in Shapez 2 aus: Der Vortex verlangt von euch, 6.000 rote Halbkreise abzuliefern. Auf den Inseln, die im All schweben, könnt ihr verschiedenste Grundformen abbauen und diese zur Weiterverarbeitung nutzen. Da Halbkreise nicht „natürlich“ auf der Karte vorkommen, baut ihr stattdessen Kreise ab und schickt diese zur nächsten Station eurer Fabrik.

Dort werden sie dann in zwei Teile geteilt. Der Vorteil ist dabei natürlich, dass ihr gleich eure Produktion verdoppelt und aus jedem Kreis zwei Halbkreise bekommt. Anschließend kann die linke Hälfte direkt zur Färbestation und dann in den Vortex geschickt werden. Der rechte Halbkreis muss noch einmal von einer anderen Maschine gedreht werden, damit er auch auf der richtigen Seite liegt. Anschließend könnt ihr ihn auch in Rot einfärben und in den Vortex werfen.

Je nach Schwierigkeitsgrad fordert der Vortex besonders komplexe und viele Formen von euch. Auch Forschungsaufträge und kleine Nebenaufgaben kommen dann hinzu. Doch keine Sorge: In Shapez 2 gibt es keinen unnötigen Druck in Form von Zeitlimits, gegnerischen Fabriken oder Ressourcenknappheit. Euer Ziel ist es, ohne Druck eine Fabrik zu bauen und diese hochzuskalieren, um die vorhandenen Ziele zu erreichen.

Shapez 2 feiert schon jetzt enorme Erfolge

Das Konzept des deutschen Indie-Studios tobspr Games kommt an. Von knapp 2.800 Bewertungen auf Steam sind 98 Prozent positiv. Schon über das erste Wochenende nach dem Release haben einige Steam-Rezensent:innen über 20 Stunden Spielzeit in das Fabrikspiel gesteckt. Sie loben, dass Shapez 2 ohne Ressourcenbeschränkungen auskommt und dadurch zum kreativen Experimentieren einlädt.

Wie bereits erwähnt, stammt Shapez 2 von einem deutschen Indie-Studio. tobspr Games existiert seit 2018 und startete damals mit dem Tower-Defense-Spiel Yorg.io. Der erste Teil von Shapez war der erste größere Hit für das Studio und konnte seit dem Release 2020 rund 650.000 Verkäufe auf Steam erzielen. tobspr Games besteht aus insgesamt acht Personen aus Deutschland und Brasilien.

Shapez 2 ist zunächst in einer Early-Access-Phase gestartet. Diese soll auch mindestens sechs Monate anhalten. Im Rahmen des Launches bieten die Entwickler:innen Shapez 2 für 19,19 Euro an. Nach dem 29. August 2024 steigt der Preis auf 23,99 Euro. Sobald die Early-Access-Phase vorbei ist, wird der Preis voraussichtlich noch einmal etwas angehoben.

