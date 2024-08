Steam: Wie schon jetzt zahlreiche Gamer Deadlock zocken – und wie ihr auch mitmachen könnt

In der Gaming-Welt ist es mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass Valve seit geraumer Zeit an einem neuen Shooter arbeitet. Erst vor einigen Monaten gab es erste Leaks zu dem Titel namens Deadlock; damals noch aus einer frühen Alpha des Spiels. Seitdem hat der Steam-Betreiber keinerlei Anstalten gemacht, den Titel offiziell anzukündigen.

Anzeige Anzeige

Erster großer Test zu Deadlock

Das ist noch kurioser, wenn man sich aktuell die Steam-Datenbank SteamDB anschaut. Denn laut dieser gibt es seit dem 2. August 2024 einen enormen Anstieg bei den Spielerzahlen von Deadlock. Der bisherige Peak der gleichzeitigen Spieler:innen fand dabei am 18. August 2024 statt. Zu diesem Zeitpunkt konnte Deadlock mehr als 44.000 Gamer:innen gleichzeitig verzeichnen.

Anzeige Anzeige

Dieser enorme Anstieg in kurzer Zeit bedeutet, dass es einen Playtest zum neuen Shooter von Valve gibt. Zu diesem sind wohl nur ausgewählte Gamer:innen eingeladen, die sich einen ersten Eindruck von dem neuen Spiel auf Steam machen sollen. Wer zu dem Test eingeladen wird, muss wohl auch einen Geheimhaltungsvertrag unterzeichnen, sodass Leaks derzeit noch spärlich gesät sind. Allerdings existiert ein Reddit-Forum, in dem sich Spieler:innen austauschen dürfen.

Zudem gibt es einen Reddit-Thread, in dem Spieler:innen um Einladungen bitten. Denn aktive Spieler:innen von Deadlock können andere Steam-User:innen einladen. Im Thread hinterlassen deshalb zahlreiche Gamer:innen ihren Freunde-Code. Ihr findet euren Code, indem ihr in der App, im Browser oder in der Steam-Desktop-Anwendung auf „Freund hinzufügen“ klickt. Dort wird euch der Code direkt angezeigt.

Anzeige Anzeige

Was ist Deadlock?

Obwohl Valve noch viel Geheimniskrämerei um Deadlock betreibt, gibt es schon einige Infos aus vergangenen Leaks. Bei Deadlock handelt es sich um einen Shooter in der Third-Person-Perspektive, der starke Ähnlichkeiten zu Overwatch haben sollt. Ihr wählt also aus einer Reihe von Held:innen, baut am besten mit euren Mitspieler:innen eine Gruppe mit möglichst passenden Synergien und versucht gegen das gegnerische Team zu bestehen.

Im Vergleich zu Overwatch bringt Valve aber noch Elemente aus Dota mit ein. So können Held:innen aufleveln und Equipment im Laufe des Matches kaufen, um stärker zu werden. Schon jetzt loben viele Spieler:innen auf Reddit diese Kombination aus mehreren Games.

Anzeige Anzeige

Allerdings gibt es auch Kritik, dass die Runden dadurch länger ausfallen als bei Overwatch. Dementsprechend müssten Spieler:innen mit einer anderen Erwartung an Deadlock herangehen. Wann Valve den Shooter vorstellt – und ob dieser dabei direkt veröffentlicht wird – kann nicht abgeschätzt werden. Der aktuelle Test ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass Valve mit der Entwicklung schon gut vorangekommen ist.

In diesen Games ist kaum noch jemand online

7 Bilder ansehen In diesen Spielen ist kaum noch wer online Quelle:

Mehr zu diesem Thema