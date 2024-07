Steam Summer Sale endet bald: Diese 5 Geheimtipps lohnen sich noch

Der Steam Summer Sale 2024 nähert sich dem Ende. Die Sommeraktion läuft bis zum 11. Juli 2024 um 19 Uhr. Noch finden sich viele hochkarätige AAA-Games in der Rabattaktion. So könnt ihr etwa bei Baldur’s Gate 3, The Witcher 3 und Elden Ring kräftig sparen. Doch was findet sich abseits des bekannten Rabattpfades?

Wir haben für euch ein wenig tiefer im Steam Summer Sale gestöbert und fünf Spieleperlen herausgefischt, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Dabei haben wir ein möglichst breites Spektrum an Genres in die Liste aufgenommen. So findet ihr sicherlich auch ein Spiel für euch.

Octodad: Dadliest Catch

In Octodad: Dadliest Catch müsst ihr eure Geschicklichkeit beweisen. Ihr übernehmt die Rolle des namensgebenden Oktopus, der sich als Mensch verkleidet hat und mittlerweile ein beschauliches Leben mit seiner menschlichen Familie führt. Doch diese Tarnung aufrechtzuerhalten, ist gar nicht so einfach. Ihr steuert nämlich die „Beine“ und Arme des Oktopus einzeln über verschiedene Knöpfe.

Da kann schon das Kaffeekochen am Morgen zu einer Herausforderung werden. Doch wie schwer ist es, einen Besuch im Aquarium mit der gesamten Familie zu überstehen, ohne entdeckt zu werden? Wenn ihr es herausfinden wollt, müsst ihr im Steam Summer Sale 2024 lediglich 2,79 Euro auf die virtuelle Ladentheke legen.

Castle Crashers

Unzählige Orks vermöbeln, riesige Bosse in die ewigen Jagdgründe schicken und am Ende die Prinzessin retten: Das alles bietet Castle Crashers, gemixt mit einer Prise wildem Humor. Und das auch noch mit bis zu vier Spieler:innen. Wer also mit Freund:innen wilde Abenteuer erleben will und dabei jede Menge Gegner auf dem Bildschirm kloppen möchte, ist hier genau richtig. Und natürlich darf auch ein wenig Konkurrenz untereinander nicht fehlen: In der Arena könnt ihr euren Mitstreiter:innen zeigen, was ihr draufhabt.

Für Castle Crashers ist im Steam Summer Sale 2024 sogar eine Demo verfügbar. Ihr könnt also erst einmal hineinschnuppern. Aber der Kaufpreis von 1,19 Euro sollte euch nicht davon abhalten, in das komplette Spiel umzusteigen. Bei dem günstigen Preispunkt könnt ihr auch direkt weitere Kopien für eure Freund:innen mitkaufen und als Gruppe loslegen.

Stories Untold

Wer sich schon für Halloween eindecken will, kann sich mit Stories Untold perfekt auf die gruselige Zeit vorbereiten. Das Horrorspiel orientiert sich dabei an klassischen Text-Adventures und hebt diese auf eine ganz neue Ebene. In den insgesamt vier Episoden sitzt ihr an virtuellen Computern und werdet mit verschiedenen Szenarien konfrontiert. Ihr erkundet eine verlassene Villa, helft bei mysteriösen Experimenten oder stellt Radiofrequenzen einer abgelegenen Forschungsbasis ein.

Schritt für Schritt nimmt die gruselige Story von Stories Untold ihren Lauf. Wer das ungewöhnliche Storytelling-Experiment erleben will, kann sich Stories Untold für nur 1,95 Euro sichern. Bei einer Spielzeit von etwa zwei Stunden ist das Geld bestens in einen gruseligen Abend investiert. Allerdings solltet ihr des Englischen mächtig sein. Eine deutsche Übersetzung gibt es nicht.

Call of Juarez: Gunslinger

Western- und Shooter-Fans kommen bei Call of Juarez: Gunslinger auf ihre Kosten. Dabei gibt es nicht nur aufregende Gefechte mit Cowboys, sondern auch nervenzerreißende Duelle mit den bekanntesten Outlaws des Wilden Westens. Das Besondere: Ihr spielt den Kopfgeldjäger Silas, der seine Lebensgeschichte in einem Saloon zum Besten gibt. Da der gute Mann aber nicht mehr ganz genau weiß, wie alles abgelaufen ist (oder gelegentlich flunkert), verändern sich die Level dynamisch anhand seiner Geschichten.

Der Ausflug in den Wilden Westen kostet euch im Steam Summer Sale 2024 nur 2,49 Euro. Auch die anderen Teile der Call-of-Juarez-Reihe sind im Angebot. Im Bundle bekommt ihr drei Spiele für 5,82 Euro. Allerdings schlagen diese einen deutlich ernsteren Ton an als der Gunslinger-Ableger.

Ist euch normales Football zu langweilig? Dann könnte Mutant Football League euer Interesse wecken. Denn hier spielt ihr nicht mit den Stars der NFL, sondern mit Monstern und Mutanten, um einen Touchdown zu erzielen. Wie in anderen Games des Genres sucht ihr euch ein Team aus, verfolgt verschiedene Spielzüge und versucht, eure Kreaturen in die Endzone zu bekommen. Auf dem Weg dahin lauern aber nicht nur die Gegner, sondern auch fiese Fallen und allerlei andere brutale Überraschungen.

Mutant Football League ist actiongeladen, brutal und vollgepackt mit jeder Menge Humor. Im Steam Summer Sale ist das Spiel für 2,95 Euro erhältlich. Zudem sind sämtliche DLCs des chaotischen Sportspiels im Angebot. Wer Freude daran findet, kann für ein paar Euro mehr noch weitere Inhalte freischalten.

