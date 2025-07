Steuer-Deadline naht: Wie du bis Donnerstag mindestens 25 Euro sparst

Die Steuererklärung zählt für viele Verbraucher:innen zu den unangenehmsten Aufgaben des Jahres. Viele Bundesbürger:innen müssen zwingend eine machen (ob du auch dazu gehörst, siehst du hier) und wie immer rückt die Frist dafür unerbittlich näher: Bis 31. Juli 2025 musst du die Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht haben. Wer das nicht schafft, kann aber mindestens 25 Euro sparen – in vielen Fällen sogar deutlich mehr.

Das hat mit einer Regelung zu tun, die seit einigen Jahren deutlich strenger umgesetzt wird als in der Vergangenheit. Wenn du es versäumst, deine Steuererklärung rechtzeitig abzugeben, wird automatisch ein Verspätungszuschlag fällig. Dieser beträgt 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, mindestens jedoch 25 Euro pro angefangenem Monat, in dem du die Steuererklärung zu spät abgibst. Fällt die zu zahlende Steuer auf Null oder wird sogar ein negativer Wert erreicht, entfällt der Zuschlag – ebenso, wenn die zu zahlende Steuer die Vorauszahlungen bei Selbstständigen übersteigt.

Fristverlängerung möglich, aber muss beantragt werden

In früheren Jahren war das Finanzamt hier oft gnädig, aber inzwischen werden solche Zuschläge standardmäßig erhoben und sind auch nur in einigen Fällen zu umgehen. Und dazu musst du jetzt tätig werden. Denn das Finanzamt akzeptiert bei vielen Steuerpflichtigen ein Ersuchen auf Fristverlängerung. Diese ist etwa dann denkbar, wenn du aus beruflichen oder familiären Gründen noch nicht dazu gekommen sein solltest, die Steuererklärung zu erledigen. Dazu reicht entweder ein Brief oder ein unterschriebenes Fax (!) aus. Telefonisch solltest du dagegen nur im Notfall tätig werden, weil du dich damit nicht unbedingt beliebt machst.

Die Gründe für die Fristverlängerung müssen freilich stichhaltig sein: Fehlende Unterlagen sind ein häufiger Grund, der in der Tat ärgerlich ist und dich daran hindert, deinen Pflichten als steuerehrlicher Bürger nachzukommen. Aber auch längere Abwesenheiten (Krankenhaus, längere Reise, beruflich wie privat) werden vom Finanzamt meist anerkannt. Krankheiten sind ein weiterer wichtiger Grund, der im Übrigen nicht nur dich selbst, sondern auch Familienangehörige betreffen kann – Stichwort Pflege. Auch Probleme bei der Kinderbetreuung akzeptieren viele Finanzämter. Und last, but not least gibt es Fälle, in denen Menschen einfach zu viel Arbeit haben und warum sie möglicherweise noch nicht dazu gekommen sind, die Steuererklärung zu erledigen.

Verlängerung im Ermessen der Finanzämter

Dabei solltest du jedoch im Hinterkopf behalten, dass die Anerkennung solcher Gründe im Ermessen des zuständigen Finanzbeamten liegt – daher empfiehlt es sich, diesen Weg nicht regelmäßig zu wählen (und im Übrigen auch ansonsten deinen Vorauszahlungen ordnungsgemäß nachzukommen, insbesondere wenn du selbstständig bist). Wenn du außerdem davon ausgehst, eine Steuererstattung zu erhalten, solltest du auch das anführen, da es dann vermutlich in deinem eigenen Interesse liegt, die Steuererklärung zügig abzuschließen.

Sinnvoll ist es zudem, direkt ein konkretes Datum zu nennen, bis zu dem du die Steuererklärung einreichen willst. Dabei solltest du wissen: Falls du deine Steuererklärung von einem Steuerberater anfertigen lässt, hättest du in diesem Jahr ohnehin Zeit bis Ende April 2026. Alles, was davor liegt, lässt sich also durchaus nachvollziehbar begründen. Übrigens ist auch der Spielraum für einen möglichen Verspätungszuschlag begrenzt: Ab dem 15. Monat nach Ablauf des betreffenden Steuerjahres wird das Finanzamt die oben genannte Strafgebühr für die Steuererklärung 2024 ohne weiteres erheben müssen.

Davon abgesehen solltest du tatsächlich zügig mit der Steuererklärung anfangen. Welche Software-Tools und Cloud-Services dir dabei helfen können, haben wir in diesem Beitrag zusammengestellt. Und was du dir fürs zweite Halbjahr vornehmen kannst, um nächstes Jahr weniger Steuern zahlen zu müssen, steht hier.

