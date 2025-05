Steuererklärung selbst erledigen: Hilfreiche Apps und Programme im Überblick

Wer die Steuererklärung für 2024 noch nicht erledigt hat, muss sich beeilen. Noch bis 31. Juli haben Steuerpflichtige Zeit, die gegenüber dem Finanzamt ihre Einkünfte und Steuern erklären müssen. Das gilt für all jene, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind und nicht die Angehörigen der steuerberatenden Berufe nutzen, sondern die Sache selbst in die Hand nehmen. Zur Steuererklärung verpflichtet ist bei Weitem nicht jede:r, aber gerade wenn nicht, kann es sich lohnen, eine Einkommenssteuererklärung abzugeben. Denn das Finanzamt kalkuliert so, dass es meist nur bei jenen auf die Erklärung der Einkommenssteuer verzichtet, die ohnehin schon recht viel an den Fiskus entrichtet haben und sich einen Teil der Steuern aufgrund entsprechender Gesetze zurückholen könnten.