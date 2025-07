Warum Steuerfahnder es jetzt auf Youtuber abgesehen haben

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Nordrhein-Westfalen (LBF NRW) hat jetzt ein “Influencer”-Team. Aber das postet nichts auf Tiktok oder Youtube, sondern fahndet auf den Plattformen nach vorsätzlichen Steuerbetrügern.

Über 300 Millionen Euro sollen allein Influencer aus NRW hinterzogen haben, 200 Strafverfahren führt das LBF bereits. Die Zahl dürfte bald steigen: Denn die Steuerfahnder werten gerade noch ein Datenpaket von mehreren großen Plattformen mit über 6.000 Datensätzen aus, die auf nicht versteuerte Gewinne mit Werbung, Abos und Co. hinweisen. Solche Daten können die Finanzverwaltungen über Auskunftsersuchen von den Plattformen erhalten.

Suche nach den “großen Fischen”

Es geht bei der Arbeit des Influencer-Teams explizit nicht darum, junge Menschen, die mit der Versteuerung von ein paar kleineren Werbekooperationen überfordert sind, zu verfolgen. Man hat “die großen Fische” auf Social Media im Visier, denn es sei keine Seltenheit, dass Influencer pro Monat mehrere zehntausend Euro verdienen, aber nicht einmal eine Steuernummer haben. “Da geht es nicht um Überforderung mit plötzlichem Ruhm, sondern um immense Steuerhinterziehung mit Wissen und Willen“, sagt Stephanie Thien, Leiterin des LBF NRW.

Neben hohen Rückzahlungen drohen den Influencern bei vorsätzlicher Steuerhinterziehung auch Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist nur möglich, solange keine Ermittlungen laufen.

Unwissenheit schützt nicht vor Strafe – zumal das Bundesfinanzministerium schon seit 2020 ein FAQ mit dem Titel „Ich bin Influencer. Muss ich Steuern zahlen?“ veröffentlicht hat. Die NRW-Finanzverwaltung produzierte sogar ein animiertes Erklärvideo mit dem Smartphone-Charakter „Fin“, der erklärt, wann Influencer Steuern zahlen müssen

Neben Einnahmen aus Bannerwerbung, Affiliate-Links oder Verkauf von Merchandise-Artikeln müssen demnach auch Zahlungen für Produktplatzierung oder Reviews sowie “Dankeschön-Zahlungen” für das Bewerben von Produkten versteuert werden. Auch gesponserte Reisen, Luxusartikel und andere geldwerte Vorteile sind steuerpflichtig.

Ab nach Dubai?

Die Steuerfahnder kennen auch die Tricks der Influencer. Viele Content-Creators haben ja meist keinen festen Arbeitsplatz – und melden sich bei steigenden Umsätzen auch mal ins Ausland ab. Eine beliebte Methode: eine Briefkastenadresse in Dubai anmelden, um sich dem deutschen Finanzamt zu entziehen. Oft werden dann aber trotzdem weiterhin Umsätze mit der Zielgruppe in Deutschland generiert.

Orte wie Dubai oder Zypern sind bei Influencern als Ziele besonders beliebt, weil dort die Steuern niedriger sind oder keine Einkommensteuer erhoben wird. Grundsätzlich gilt aber: Deutsche Influencer bleiben auch in Dubai unbeschränkt steuerpflichtig, wenn sie einen Wohnsitz in Deutschland behalten, ihr Lebensmittelpunkt sich nachweislich in Deutschland befindet oder sie sich mehr als 183 Tage pro Jahr in Deutschland aufhalten.

Auch wer in Deutschland weiterhin wesentliche „wirtschaftliche Interessen“ verfolgt, kann trotz Umzug weiterhin steuerpflichtig sein, etwa wenn eine Geschäftstätigkeit fortgeführt oder relevante Einnahmen etwa aus Werbeverträgen oder dem Besitz einer Immobilie erzielt werden.

Kleinteilige Ermittlungsarbeit

Die NRW-Ermittler müssen daher teils echte Detektivarbeit leisten, um Steuerhinterziehern auf die Schliche zu kommen. Durch “fortwährende lückenlose Analysen der Social-Media-Aktivitäten” ermitteln sie dann den tatsächlichen Wohnort in Nordrhein-Westfalen, wie es in einer Mitteilung des LBF heißt. Gelingt das, können die Steuerfahnder auch Durchsuchungsbeschlüsse oder Haftbefehle erwirken.

Eine weitere Herausforderung für die Ermittler: Alle Werbeformen zu dokumentieren, die für die Steuer relevant sein könnten, wie etwa Vergütung für Klicks, Abo-Zahlungen, Trinkgelder für persönliche Fotos oder “Spenden”. Bei den kreativen Verdienstkonzepten müssen die Steuerfahnder daher up to date bleiben.

Eine weitere Schwierigkeit: Werbung in “Storys” oder Livestreams zu dokumentieren, denn die ist ja nur temporär verfügbar und wird spätestens nach 24 Stunden wieder gelöscht.

Wie das Ermittlungsteam genau vorgeht, um solche Beweise zu sichern, will das Finanzministerium in NRW auf Anfrage aus “ermittlungstaktischen Gründen” nicht detailliert beschreiben. “Aber das Influencer-Team verfügt über digitale Methoden, um auch Werbeumsätze aus temporären Formaten nachweisbar zu machen, und kriminalistische Wege, um tatsächliche Wohn- und Geschäftssitze aufzudecken”, heißt es.

Ermittlungen nicht nur in NRW

„Die meisten unserer Verdächtigen können die Steuerschuld rasch begleichen, ausreichend Vermögen ist in der Regel vorhanden“, sagt LBF-Leiterin Thien. „Allerdings zeigt sich der Vorsatz, mit dem die Social-Media-Steuerbetrüger agieren, auch in einem überproportional hohen Anteil von Wiederholungstäterinnen und -tätern.“

Nordrhein-Westfalen rühmt sich damit, das erste Land zu sein, das sich den Bereich des professionalisierten Steuerbetrugs mittels sozialer Medien strukturiert vorgeknöpft hat. Das bedeutet aber nicht, dass Influencer aus anderen Bundesländern vor dem Zugriff der Steuerfahnder sicher sind. Denn andere Länder haben sich die Methoden aus NRW inzwischen zum Vorbild genommen. Außerdem gibt es einen engen Austausch und auch eine grenzübergreifende Zusammenarbeit bei der Aufdeckung von generierten Umsätzen und tatsächlichen Geschäftssitzen innerhalb Deutschlands zwischen den Ermittlungsbehörden, wie das Finanzministerium NRW mitteilt.

Auch in Hamburg arbeitet bereits seit 2022 eine Expertengruppe zum Thema Besteuerung von Influencer:innen. Seit 2024 läuft dort eine Branchenprüfung, die bis Anfang 2026 abgeschlossen sein soll. Hier werden aktuell 140 Fälle untersucht.

Dabei werten auch die Hamburger Ermittler Datensätze von verschiedenen Social-Media-Plattformen sowie “weiteres Kontrollmaterial”, zum Beispiel von Marketing-Agenturen, aus, wie es in einer Mitteilung heißt. Hinweise auf Steuerhinterziehungen können Ermittler aber auch aus den Betriebsprüfungen von Unternehmen ableiten, die mit Influencern zusammenarbeiten.

Noch sind keine konkreten Fälle von prominenten Steuerhinterziehern aus der Influencer-Szene bekannt. Eine, gegen die nun offenbar ermittelt wird, ist laut Medienberichten Laura Maria Rypa, die Verlobte von Pietro Lombardi. Sie erzählte in einer Instagram-Story, dass sie auf der Überprüfungsliste der Steuerfahnder steht – sieht dem aber wohl gelassen entgegen. “Am Ende sind wir halt in Deutschland, deswegen rate ich jedem von euch: Macht eure Steuern immer ordentlich, immer sauber, dann habt ihr auch keine Probleme”, sagte sie.

