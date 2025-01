Steuern, Ausweise und mehr: Bund hat endlich die 115 wichtigsten Services digitalisiert

Online-Anträge statt Wartesaal im Amt: In Deutschland können jetzt zahlreiche Verwaltungsservices digital genutzt werden. (Foto: Alex Millauer/Shutterstock)

Bürokratie wird in diesem Jahr einfacher. Statt lästiger Behördengänge mit nervenaufreibenden Stunden in Wartebereichen und Papierstau im Drucker beim Ausfüllen von Anträgen können Bundesbürger:innen ab jetzt zahlreiche Verwaltungsdienstleistungen online in Anspruch nehmen.

Anzeige Anzeige

Wie das Bundesinnenministerium mitteilt, wurden Ende 2024 für die Bevölkerung 115 priorisierte Leistungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) verfügbar gemacht. Damit hat der Bund das vorgegebene Ziel aus dem Gesetz vollständig erreicht.

Digitalisierung: Vielfalt an Services online nutzbar

Unter den digitalen Services befinden sich Dinge wie die Beantragung von Arbeitslosen-, Bürger-, Eltern- und Kindergeld sowie Bafög-Anträge oder die Anmeldung öffentlicher Ladepunkte für Elektroautos.

Anzeige Anzeige

Auch verschiedene Dienste in Bezug auf Personalausweis und Reisepass erfordern keinen Behördengang mehr, sondern können von zu Hause aus am Bildschirm erledigt werden.

Wer für eine Bewerbung ein Führungszeugnis benötigt, kann das jetzt online beantragen. Ebenso ist der Punktestand im Fahreignungsregister in Flensburg einsehbar.

Anzeige Anzeige

Steuerdienstleistungen sind auch von der Digitalisierung mit eingeschlossen. So können alle Formulare für Einkommenssteuer, Kfz-, Körperschaft und Umsatzsteuer online ausgefüllt und abgeschickt werden.

Voraussetzung, um die Services nutzen zu können, ist ein elektronischer Personalausweis oder ein Elster-Zertifikat, wovon die meisten ohnehin mindestens eines bereits besitzen dürften.

Anzeige Anzeige

Digitale Verwaltungsdienstleistungen: Hier findest du sie

Eine komplette Übersicht über alle digitalen Servicedienstleistungen findet sich auf der Informationsplattform zur Umsetzung des OZG. Dort sind insgesamt 579 Leistungen aufgeführt, die sich aber auf die 115 neuen, priorisierten Leistungen filtern lassen.

Eine gut nutzbare Alternative bei der Suche nach digitalen Services stellt das Bundesportal für Online-Leistungen dar. Hier sind alle Leistungen gut übersichtlich aufgeführt und über eine zuverlässig funktionierende Suchfunktion schnell auffindbar.

Online-Anträge oftmals auch in Ländern und Kommunen möglich

Aber nicht nur auf Bundesebene hat sich die Zahl der digitalen Services erhöht. Auch in den Ländern und Kommunen können Bürger:innen jetzt vermehrt Bürokratie online erledigen. 100 der meistgenutzten Verwaltungsleistungen stehen zur Verfügung und sind am Dashboard Digitale Verwaltung abrufbar.

Anzeige Anzeige

Allerdings unterscheiden sich die Länder und Kommunen im Grad der Digitalisierung. So kann man nur in 15 von 20 der größten deutschen Städte seinen Wohnsitz ändern, ohne selbst bei der Behörde vorstellig zu werden.

Vermögenssteuer für IT-Superreiche: Das zahlen die Tech-Magnaten

8 Bilder ansehen Vermögenssteuer für IT-Superreiche: Das zahlen die Tech-Magnaten! Quelle: dpa

Mehr zu diesem Thema