Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Steve Jobs prophezeite ChatGPT schon 1983 – und lag erschreckend nah dran

In einer Rede von 1983 beschreibt Jobs, wie er sich damals die zukünftige Entwicklung des Computers vorstellte, geht aber auch auf eine Maschine ein, die stark an heutige KI-Modelle erinnert.

Von Caspar von Allwörden
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Steve Jobs prophezeite ChatGPT schon 1983 – und lag erschreckend nah dran
(Foto: Anton_Ivanov/Shutterstock)

Das Steve-Jobs-Archiv hat eine Rede von Jobs aus dem Jahr 1983 von der International Design Conference in Aspen veröffentlicht. Der damals 28-Jährige spricht darin unter anderem über die zukünftige Entwicklung des Computers und worauf Apple seinen Fokus dabei legen wird. Und diese Rede unterstreicht ein weiteres Mal, welch ein Visionär Jobs war, denn unter anderem beschreibt er schon damals etwas, das wir heute als Large-Language-Modell bezeichnen würden.

Anzeige
Anzeige

Jobs sagt die Weiterentwicklung des Computers voraus

Zunächst beschreibt Jobs allerdings, wie neue Technologien generell von Nutzer:innen angenommen werden, und verwendet als Beispiel dafür das Medium TV: „Wenn man sich die ersten Fernsehsendungen ansieht, sind diese im Grunde Radiosendungen mit einer Fernsehkamera. Und es dauerte den Großteil der 50er Jahre, bis wir wirklich verstanden haben, wie das Fernsehen als eigenes Medium funktioniert. […] Ein Beispiel war die Apollo-Landung. Diese Erfahrung war mit dem vorherigen Medium nicht möglich. Und doch brauchten wir fast 20 Jahre, bis das Fernsehen wirklich ausgereift war.“ Und im Jahr 1983 war seiner Meinung nach der Computer gerade dabei, aus alten Mustern auszubrechen, und die Leute fingen an, die Geräte für neue Dinge zu nutzen.

Jobs geht in seinem Vortrag auch auf die Kernstrategie von Apple ein, die rückblickend völlig normal und alltäglich klingt, 1983 aber noch weit entfernte Zukunftsmusik war. „Wir wollen einen unglaublich großartigen Computer in ein Buch packen, das man mit sich herumtragen kann und dessen Bedienung man in 20 Minuten erlernen kann, das wollen wir noch in diesem Jahrzehnt schaffen. Und wir wollen eine Funkverbindung einbauen. So muss man sich an nichts anschließen. Man steht in Verbindung mit all diesen größeren Datenbanken und anderen Computern.“ Wenn er damit mal nicht das spätere Internet, WLAN und das iPhone gemeint hat.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Bis zu einem gewissen Grad erinnert seine Beschreibung von Computern und deren Entwicklung auch an die aktuelle Vision Pro. „Der Computer, den wir später in ein Buch einbauen wollen, ist im Moment groß wie ein Brotkasten, kostet 10.000 [US-]Dollar und heißt Lisa. […] Als Nächstes werden wir einen Weg finden, ihn in einen Schuhkarton zu packen und ihn für etwa 2.500 Dollar zu verkaufen. Und das wird der nächste Schritt sein. Und schließlich werden wir einen Weg finden, es in ein Buch zu packen, für unter 1.000 Dollar. Und wir werden innerhalb von fünf bis sieben Jahren am Ziel sein. Und daran arbeiten wir ziemlich zielstrebig.“ Gerüchteweise arbeitet Apple derzeit mit Hochdruck an einem günstigeren Nachfolger der Vision Pro – ganz wie damals beim PC.

Aristoteles und die KI

Doch Jobs bleibt nicht nur beim Thema PC, er beschreibt unter anderem auch eine Vorstellung von einem Computersystem, das mit unserem heutigen Wissen durchaus an künstliche Intelligenz erinnert und das mit einem Large-Language-Modell inzwischen wahrscheinlich umsetzbar wäre.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

„Als ich zur Schule ging, hatte ich ein paar großartige und eine Menge mittelmäßiger Lehrer. Und was mich wahrscheinlich vor dem Gefängnis bewahrt hat, waren Bücher, denn ich konnte lesen, was Aristoteles oder Platon geschrieben hat.“ Das Problem sei allerdings, dass man Aristoteles keine Fragen stellen könnte, schließlich lebe er nicht mehr und Bücher beantworten keine Fragen. „Ich denke, wenn wir in den nächsten 50 bis 100 Jahren diese Maschinen entwickeln können, die den zugrundeliegenden Geist oder die Prinzipien oder die Sichtweise auf die Welt des nächste Aristoteles erfassen könnte, weil er eine dieser Maschinen mit sich herumträgt und all diese Dinge eintippt – vielleicht kann man dann eines Tages, wenn die Person tot ist, diese Maschine fragen: ‚Hey, was hätte Aristoteles gesagt?‘ Und vielleicht werden wir nicht die richtige Antwort bekommen, aber vielleicht schon. Und das ist wirklich aufregend für mich und einer der Gründe, warum ich tue, was ich tue.“

Das Steve-Jobs-Archiv

Gegründet wurde das digitale Steve-Jobs-Archiv bereites 2022 von der Witwe von Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, sowie ehemaligen Wegbegleitern von Jobs. – unter anderem Tim Cook und dem ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive. Die Website wird von Archivaren gepflegt und von Historikern mit verschiedenen Materialien von und über Steve Jobs gefüllt: unter anderem mit Videos und Transkripten seiner eigenen Reden und Interviews, aber auch mit Interviews von Leuten, die mit Jobs zusammengearbeitet haben.

Anzeige
Anzeige

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 24.07.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Junge kauft Limonade von einem anderen Kind
9 Bilder ansehen
Bezos, Musk, Jobs: Womit die Internet-Größen ihr erstes Geld verdienten Quelle:
Top-Artikel
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz ChatGPT
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren