Wisst ihr noch? Als euch Steve Jobs Socken für den iPod verkaufen wollte

Dass Apple jedes Jahr mindestens ein iPhone präsentiert, ist gesetzt. Passendes Zubehör darf da nicht fehlen. Passend zum iPhone Air gibt es deswegen unter anderem einen externen Akku oder ein Bumper-Case. Fürs iPhone 17 Pro verkauft das Unternehmen eine Hülle aus „Funktionsgewebe“ und zusätzlich ein Crossbody-Band zum Umhängen. Nicht exklusiv genug? Dann gibt es jetzt etwas Neues.

Apples exklusive iPhone-Socken sind nicht günstig

Die sogenannte iPhone Pocket ist in Zusammenarbeit mit der japanischen Modemarke Issey Miyake entstanden, kommt mit kurzem Trageriemen in acht und mit langem Band in drei Farben. Im Prinzip sehen die Hüllen aus wie bunte Socken mit Umhängeband. Die Besonderheit: Die iPhone Pockets bestünden laut Pressemitteilung jeweils aus einem 3D-Strickgewebe, das „aus einem einzigen Faden gefertigt wird“. Was genau das bedeutet, wird allerdings nicht erklärt.

Wohl auch deswegen sind die limitierten Taschen nicht ganz preiswert: 149,95 US-Dollar werden für das kurze, und 229,95 Dollar für das lange Modell fällig. Dazu sollte man erwähnen, dass die Produkte, die Issey Miyake (teilweise in Kooperation mit anderen Unternehmen) anbietet, ihren Preis haben. Eine einfache Umhängetasche kostet schon einmal über 400 Euro. Jacken und Mäntel gehen zum Teil für vierstellige Beträge weg. Und Apple ist ja auch nicht immer ganz günstig.

Kompatibel sind die Hüllen laut einem Eintrag auf der Shop-Seite mit Geräten bis runter zum iPhone 8. Weil alle weiteren Vorgänger entweder gleich groß oder kleiner waren, dürften die aber auch hineinpassen.

Steve Jobs erntet Lacher für iPod-Socken

Ganz neu ist diese Idee von Apple übrigens nicht. Schon im Oktober 2004 hatte Steve Jobs zum „Apple Music Event“ geladen, in dessen Rahmen der Mitgründer und damalige CEO den iPod Photo vorstellte, ein Modell mit Farb-Display zur Anzeige von Fotos. Zusätzlich präsentierte er einen speziellen U2-iPod – und Socken für die Musikspieler. Das wiederum nahm das geladene Publikum zunächst nicht für voll, wie man den Mitschnitten der Keynote entnehmen kann. Das mag auch daran liegen, dass Steve Jobs zuerst ein „revolutionäres neues Produkt“ für den iPod ankündigte. Und nach einer kurzen Pause das Wort „Socken“ folgen ließ.

Jobs erklärte dann, warum Apple plötzlich Socken verkaufte. Schließlich gab es damals „all diese Unternehmen, die Cases für den iPod verkaufen“, so der Apple-Mitgründer. „Manchmal glauben wir, die machen mehr Geld mit den Hüllen als wir mit dem iPod“, erklärt Jobs weiter. Deswegen habe man ebenfalls etwas anbieten wollen. „Die sind wirklich cool“, erklärte der gut gelaunte Apple-Chef. Kund:innen könnten ihren iPod damit warmhalten. Verkauft wurde das Paket Socken in sechs Farben damals für sehr faire 29 Dollar.

Heute zahlt man auf Ebay für einzelne iPod-Socken rund 20 Euro. Ein Komplettpaket mit Originalverpackung kostet 100 Euro oder mehr. Damit sind die sechs Socken allerdings immer noch günstiger als eine einzelne „iPhone Pocket“-Hülle. Die wiederum wird es erstmal nicht in Deutschland geben. Apple verkauft das Zubehör als Limited Edition in China, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den USA.