Talente abwerben? So hat Steve Jobs es früher mit einer E-Mail geregelt

Probleme mit dem Abwerben von Talenten löste Steve Jobs auf seine Weise – bis die Justiz auf den Plan trat. (Foto: picture-alliance/ dpa | Christoph Dernbach)

Immer mal wieder kursiert auf X eine E‑Mail von Apple-Gründer Steve Jobs, die einst an den Adobe‑CEO Bruce Chizen gerichtet war. In dieser kritisiert Jobs die Personalpolitik von Adobe. Konkret ging es um das Abwerben von Talenten, um sich den Spitzenplatz in der Branche zu sichern.

Die kurze Mail wurde im Mai 2005 verschickt und beinhaltet neben der klaren Ansprache des Problems eine clever formulierte Drohung von Jobs in Richtung Chizen. Der historische Schlagabtausch besitzt heute besondere Relevanz – denn Meta hat ebenfalls den Versuch gestartet, sämtliche Spitzenkräfte der Branche unter sich zu vereinen, um in Sachen KI die Nase vorn zu haben.

„Einer von uns muss seine Politik ändern…“ – Wie Jobs dem Adobe-Boss drohte

„Bruce, Adobe rekrutiert Apple‑Mitarbeitende…“, so beginnt der 2011 verstorbene Jobs seine Mail. Ein Talent habe Chizen bereits abgeworben lautet der darauffolgende Vorwurf. Dann weißt der CEO seinen Konkurrenten darauf hin, dass es bei Apple bestehende Policy sei, keine Mitarbeitenden von Adobe abzuwerben.

„Einer von uns muss wohl seine Personalpolitik ändern, sag mir einfach, wer“, beschließt Jobs die Mail mit einer gewitzt formulierten Drohung. Die weitere Korrespondenz zeigt, wie die beiden Tech-Größen dann doch recht friedlich übereinkommen. Die Nachrichten wurden unter anderem vom X‑Account Internal Tech Emails geteilt.

Meta im Abwerbestreit mit OpenAI

Im KI‑Wettstreit hat Meta nämlich kürzlich eine äußerst offensive Strategie gewählt. Mark Zuckerberg wird sogar persönlich aktiv: Er wendet sich direkt per E‑Mail oder Telefon an ausgewählte Spitzenforschende, um sie für das neugegründete „Meta Superintelligence Labs“ zu gewinnen.

Angeblich wurden Gehaltspakete von bis zu 300 Millionen US‑Dollar über vier Jahre angeboten. OpenAI‑Chef Sam Altman lässt sich davon aber offenbar nicht einschüchtern: „Missionare werden Söldner besiegen“, so sein Statement. Er setzt auf die visionäre, nicht monetäre Attraktivität seines Unternehmens.

Jobs‘ Strategie sollte er ohnehin besser nicht nachahmen. Sie hatte Konsequenzen für Apple, Adobe, aber auch für Google, Intel, Intuit und Pixar. Wie etwa The Register 2010 berichtete, hatten die Absprachen der Unternehmen zum Nichtabwerben von Mitarbeitern des US-Justizministerium auf den Plan gerufen. Dessen Kartellabteilung reichte eine Kartellklage ein. Infolgedessen gelangten die Mails an die Öffentlichkeit (wie Uniladtech berichtet) und die Unternehmen einigten sich darauf, künftig auf solche Vereinbarungen zu verzichten.

Internal Tech Emails: Spannende Nachrichten aus der Vergangenheit

Der X-Account Internal Tech Emails teilt regelmäßig interne Mail-Korrespondenzen aus der Tech-Branche – oft mit aktueller oder historischer Relevanz. So findet man zum Beispiel Schriftverkehr zwischen den Microsoft-Größen Bill Gates und Steve Ballmer, Mark Zuckerbergs Austausch mit Metas Co-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg über den Kauf von Instagram oder eine wütende Mail von Elon Musk an OpenAI – lange vor dem KI-Boom.

