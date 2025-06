Steve Jobs: Video, Geschichten und Notizen zu legendärer Rede veröffentlicht

Vor 20 Jahren, am 12. Juni 2005, hielt Steve Jobs die Abschlussrede vor Absolvent:innen der Stanford University. Eine der besten Universitäten der Welt, wie Jobs in seiner Ansprache betont. In den USA ist es üblich, dass Hochschulen berühmte Persönlichkeiten einlädt, um zu der Abschlussklasse zu sprechen.

Die Stanford-Rede wurde in der Folge oft zitiert, über 120 Millionen Mal soll sie angeschaut worden sein. Basketball-Legende LeBron James spielte sie in der Kabine der Cleveland Cavaliers vor einem wichtigen Spiel auf dem Weg zum NBA-Titel ab.

Steve Jobs berühmte Rede erstmals in HD

Zu diesem Jubiläum hat das digitale Steve Jobs Archive, das den Nachlass des Apple-Gründers verwaltet, eine Seite zu der Rede eingerichtet. Darauf zeigt das Archiv Bilder von Jobs‘ Besuch in Stanford und Notizen, die sich der damalige Apple-Chef zur Vorbereitung sich selbst per Mail schickte.

Das Steve Jobs Archive veröffentlichte zudem die Rede selbst erstmals in verbesserter Auflösung. Das Video ist in 1080p HD-Qualität auf der Webseite des Archivs und auf Youtube zu sehen.

„So nahe wie war ich einem College-Abschluss noch nie“

Steve Jobs beginnt seine Rede mit einer selbstironischen Spitze. „So nahe wie jetzt gerade war ich einem College-Abschluss noch nie“, sagte er. Schließlich habe er sein Studium am Reed College hingeschmissen, als er 17 Jahre alt war.

So musste er keine Pflichtkurse mehr besuchen, sondern Vorlesungen, die ihn wirklich interessierten. Dazu zählt er einen Kalligrafiekurs. Der habe ihm später dabei geholfen, attraktive Schriftarten für den Macintosh zu erschaffen.

Laut Steve Jobs erkennt man erst im Rückblick, wie wichtig manche Momente im Leben sind. Zu diesen Wendepunkten zählte er auch seine Entlassung bei Apple. Dadurch war er wieder hungrig. Doch da vieles oft im Nachhinein Sinn ergibt, muss man seiner Intuition trauen, wenn man Entscheidungen trifft. Mit dem Vertrauen darauf, dass irgendwann alles gut wird.

„Bleibt hungrig. Bleibt tollkühn”

Steve Jobs ermutigt die Absolvent:innen, ihrem Instinkt zu folgen und das zu suchen, was sie wirklich lieben. Schließlich sei das Leben endlich. „Eure Zeit ist beschränkt, also verschwendet sie nicht damit, dass ihr das Leben von jemand anderem lebt“.

Jobs schließt die Rede mit einem Zitat aus dem Magazin Whole Earth Catalog, das er als „Google in Papierform“ beschreibt: „Bleibt hungrig. Bleibt tollkühn” (im Original: „Stay Hungry, Stay Foolish“) Dies sei sein Lebensmotto. Unter diesem Titel wurde die Stanford-Rede berühmt.

Notizen und Vorstudien zur Stanford-Rede

Das Steve Jobs Archive teilt auf der Seite zum Jubiläum, Notizen und Vorstudien zu der Rede. Darunter ist eine Mail, die er im Januar 2025 an sich selbst schickte. Darin listet Jobs Gewohnheiten (Meditieren, zu Fuß zur Arbeit gehen) auf und gibt Ernährungstipps. Nichts davon schaffte es in die endgültige Version.

Außerdem ist das Manuskript einer Rede enthalten, die Steve Jobs 1996 an der High School von Palo Alto hielt. Und die als Vorläufer der Standford-Speech gelten kann.

