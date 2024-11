Das ist laut Stiftung Warentest das beste Smartphone – und diese Alternativen gibt es

Wer nach einem neuen Smartphone sucht, kann durch die schiere Masse an Geräten schnell verunsichert werden. Welcher Prozessor reicht für eure Ansprüche? Muss es unbedingt das Topmodell mit riesigem Display sein? Oder lohnt sich auch ein Mittelklasse-Smartphone? Diese Frage hat sich auch die Stiftung Warentest gestellt und zahlreiche Smartphones genauer unter die Lupe genommen.

Diese Smartphones schneiden am besten ab

An der Spitze des Tests konnte sich Apples iPhone 16 Pro Max absetzen. Es hat mit der Note „sehr gut“ und einer Wertung von 1,4 die beste Leistung aller bisher getesteten Smartphones erreichen können. Das Gerät überzeugt dabei in allen getesteten Kategorien. Aber gerade die Display-Qualität und die Fotos, die die Kameras des Apple-Smartphones schießen können, trugen zur Bestnote bei. In unserem Test zum iPhone 16 Pro Max verraten wir euch, was wir von Apples Flaggschiff halten.

Kurz hinter dem Topmodell von Apple landen auch schon das iPhone 16 Plus und das iPhone 16 Pro. Sie haben beide eine Wertung von 1,6 erreicht. Genauso wie das erste Smartphone der Liste, das nicht von Apple stammt: das Samsung Galaxy S24 Ultra. Es wurde durch das Erscheinen der aktuellen Reihe von Apple von der Spitze verdrängt. Damals war auch schon das iPhone 15 Pro Max (1,5) theoretisch vor dem Samsung-Gerät. Allerdings wurde das iPhone noch mit einer älteren Testvariante geprüft, weshalb sich die Werte laut Stiftung Warentest nicht 100-prozentig miteinander vergleichen lassen.

Direkt dahinter findet sich dann auch schon das iPhone 16 wieder. Das günstigste Modell der iPhone-16-Reihe hat immerhin noch eine Wertung von 1,7 bekommen. Konkurrent Google landet mit seinen aktuellen Smartphone-Modellen noch etwas weiter hinten in der Liste. Das Google Pixel 9 Pro XL hat die Wertung 1,9 (gut) erhalten.

Preis-Leistungs-Tipps und Empfehlungen in der Mittelklasse

Einen großen Nachteil haben die Spitzenmodelle aber: den Preis. Keines der genannten Modelle ist für unter 1.000 Euro zu haben. Deutlich günstiger geht es auch mit Mittelklasse-Smartphones. Auch hier gibt die Stiftung Warentest einige Empfehlungen. Diese Geräte sollten euch im Alltag ausreichend und lange begleiten, wenn ihr nicht zu Power-User:innen gehört.

Schon seit einiger Zeit empfiehlt die Stiftung Warentest das Samsung Galaxy A35 5G. Der Preis-Leistungs-Tipp kann sich die Gesamtwertung „gut“ (2,2) sichern. In einer Kategorie sticht das günstige Smartphone von Samsung aber besonders hervor: beim Display. Hier bekommt das Gerät die Wertung „gut“ (1,6). Das Samsung Galaxy A35 5G gibt es aktuell für rund 250 Euro.

Daneben empfiehlt die Stiftung Warentest das Motorola Moto G84 5G. Es landet mit einem Score von 2,3 knapp hinter dem Samsung-Smartphone. Genau wie bei der Konkurrenz gibt es beim Display eine deutlich bessere Wertung. Und auch der Akku hat die Tester:innen überzeugt. Nur bei der Kamera und der allgemeinen Handhabung gibt es kleinere Kritikpunkte. Dafür ist das Gerät mit rund 200 Euro auch etwas günstiger.

Wer mehr Leistung will, aber trotzdem sparen will, sollte auch immer einen Blick auf die Vorjahresmodelle werfen. Geräte wie das Samsung Galaxy S23 Plus haben immer noch eine Spitzenleistung, sind aber inzwischen im Preis gesunken. Zum Launch kostete das Samsung-Smartphone knapp 1.200 Euro. Jetzt ist es in Rabattaktionen für rund 600 Euro zu haben. Zudem empfehlen wir euch einen Blick auf unsere Smartphone-Empfehlungen unter 500 Euro und die besten Smartphones 2024.

