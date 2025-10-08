Stimmung unter Selbstständigen bricht ein: Auf diesen 7 Plattformen findet ihr neue Aufträge
Die Stimmung unter Deutschlands Selbstständigen und Kleinstunternehmen ist auf einen Tiefpunkt abgerutscht. Der Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex, der die Einschätzungen der Markteilnehmer erfasst, ist im September dramatisch eingebrochen: Von minus 13,8 Punkten im August auf minus 19,8 Punkte im September – ein Rückgang um sechs Punkte, der eine tiefe Verunsicherung sichtbar macht.
Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy.