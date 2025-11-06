Stream Ring: Dieses KI-Gadget zeichnet deine Gedanken auf und imitiert deine Stimme

Sandbar, ein von zwei ehemaligen Meta-Angestellten gegründetes Startup, hat mit dem Stream Ring einen KI-gesteuerten Smart-Ring vorgestellt. Das Gadget soll aber weniger mit Fitness- oder Gesundheitsfunktionen punkten, sondern als persönliches Notizgerät fungieren.

Smart-Ring wandelt Sprache in Text um

Der am Zeigefinger getragene Smart-Ring speichert aber nicht die an ihn gerichteten Worte als Sprachnotiz. Vielmehr werden sie – wie bei ähnlichen KI-Anwendungen üblich – in Text umgewandelt. Nutzer:innen können die Notizen dann über die dazugehörige Stream-App einsehen.

Die Gründer stellen sich das Ganze als eine Art „Maus für Sprache“ vor, wie Mina Fahmi gegenüber Wired erklärt. Das Smartphone könne in der Hosentasche bleiben. Lediglich Ohrhörer würden benötigt. Die Konversation mit dem integrierten KI-Chatbot starte unmittelbar.

KI-Chatbot auf Knopfdruck stummschalten

Ungestörte Sprachaufnahmen sollen über einen haptischen Sensor am Ring gestartet und beendet werden können. Auch unerwünschte Antworten des KI-Chatbots können auf diese Weise abgebrochen werden.

Die Idee hinter dem Stream Ring ist, dass Nutzer:innen ihre Gedanken aufzeichnen und auf dieser Basis mit dem integrierten KI-Chatbot interagieren können sollen. Quasi als eine Art innerer Monolog.

KI-Gadget imitiert Nutzerstimme

Daher soll die KI auch die Stimme der Nutzer:innen imitieren können. Wem das zu gruselig ist, der:die kann aber auch eine künstliche Stimme wählen.

Der Smart-Ring hat verschiedene KI-Modelle an Bord und soll selbstständig entscheiden können, welches Modell für welche Aufgabe am besten passt. Letztlich, so Mitgründer Fahmi, würden manche Menschen statt ihrer Herzfrequenz lieber ihre Gedanken tracken. Und dafür sei der Stream Ring besonders leistungsstark.

Ab 249 Dollar: Stream Ring kommt im Sommer 2026

Das KI-Gadget soll im Sommer 2026 auf den Markt kommen. Der Stream Ring ist in zwei Ausführungen, Gold und Silber, zum Preis von 299 beziehungsweise 249 US-Dollar erhältlich. Interessierte können ihn hier vorbestellen.

Wer alle Funktionen der zugehörigen App wie unbeschränkte Notizen und Konversationen nutzen will, muss nach Ablauf einer dreimonatigen Testphase zu einem Premium-Abo greifen. Kostenpunkt: zehn Dollar pro Monat.

Startup sammelt 13 Millionen Dollar ein

Während erste Beobachter:innen kritisieren, dass Ohrhörer mit Mikrofon-Funktion und ein mit einer KI-App ausgerüstetes Smartphone die KI-Ring-Funktionen ersetzen würden, hat Sandbar offenbar zahlreiche Investor:innen von seiner Idee überzeugen können. Laut Wired hat das Startup bisher 13 Millionen Dollar einsammeln können.

Zudem verzichtet Sandbar beim Stream Ring zwar auf Fitness-Tracking. Dafür lässt sich der Ring zur Steuerung von Audiofunktionen wie dem Starten oder Pausieren von Musik oder dem Einstellen der Lautstärke verwenden. Ob das allein allerdings den hohen Preis rechtfertigt, ist wiederum sehr fraglich.