Fundstück
„Hallo, Bob, hier ist Helen“: Der legendäre Streich, der die Nasa 25 Jahre lang rätseln ließ

In der Geschichte der menschlichen Raumfahrt gab es einige Streiche. Einer der lustigsten gelang dem US-Astronaut Owen Garriott. Im Mittelpunkt: seine Ehefrau – und ein verdutztes Bodenpersonal.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Auch im Weltall lassen sich Streiche durchführen. (Foto: Dima Zel/Shutterstock)

Wer sich fragt, wie ein besonders gelungener Astronauten-Streich aussehen könnte, ist bei Owen Garriott genau richtig. Dem US-Astronauten gelang ein ganz besonderer. Im Mittelpunkt: Seine Ehefrau Helen, die die Crew auf der Erde glauben machte, sie sei zu Besuch in der Raumstation. Aber der Reihe nach.

Ehefrau vermeldete, sie wolle den Astronauten warmes Essen bringen

Owen Garriott stellte im Jahr 1973 einen Rekord auf. Im Rahmen der Skylab-3-Mission blieb er 59,5 Tage im All – so lang, wie zuvor kein Mensch. Die Mission war die zweite bemannte zur US-Raumstation Skylab, zusammen mit zwei Kollegen verbrachte Garriott knapp zwei Monate an Bord der Raumstation, um wissenschaftliche Experimente durchzuführen – darunter die Erforschung der Anpassung des Menschen an die Schwerelosigkeit.

Die Mission ging aber nicht nur deshalb in die US-Raumfahrtgeschichte ein, sondern auch aufgrund eines ganz besonderen Streichs. Während einer Routinekommunikation mit der Raumstation hörte das Bodenpersonal nämlich plötzlich eine Frauenstimme. Es war Garriotts Ehefrau Helen, die meldete, dass sie an der Raumstation angekommen sei, um den Astronauten warmes Essen zu bringen.

Legendäre Konversation

Natürlich war Helen Garriott nicht wirklich im Weltall. Doch wie wurde dieser Eindruck erweckt? Einige Monate vor dem Flug ins Weltall bat Owen Garriott seine Frau, vorbereitete Sätze auf einem Diktiergerät aufzunehmen. Da ein Freund von ihm zum Bodenpersonal gehörte, studierte er mit ihm den zukünftigen „Dialog“ mit Helen ein.

Als Garriott auf der Raumstation war und sein Freund die Boden-Schicht leitete, zogen sie den Streich durch. Bob Crippen, so der Name von Garriotts Freund, funkte die Raumstation an, Garriot drückte auf den Knopf des mitgebrachten Diktiergeräts – und die Aufnahme startete. Der Rest des Bodenpersonals wusste natürlich nichts von dem Streich. Es folgte eine Konversation, die einigen Anwesenden ein ganz großes Fragezeichen ins Gesicht zauberte.

Mars-Erforschung seit 60 Jahren: Fotos aus dem Nasa-Archiv

18 Bilder ansehen
Mars - Nasa Archive Quelle: (Foto: Nasa/JPL-Caltech)

„Oh, ich sehe, die Jungs schweben in meine Richtung. Ich muss auflegen.“

„Hallo, Bob, hier ist Helen“, war zu hören. „Was machst du da oben?“, fragte Crippen. „Wir sind nur hergekommen, um den Jungs eine warme Mahlzeit zu bringen. Sie hatten schon lange nichts mehr. Wir dachten, das würde ihnen gefallen.“ Crippen: „Wie bist du dorthin gekommen?“ Helen: „Oh, wir sind gerade hochgeflogen. Wir haben uns die Waldbrände angesehen, die es überall in Kalifornien gibt. Von hier oben ist es ein wunderschöner Ausblick.“ Dann beendete die Frauenstimme mit folgenden Worten das Gesprächen: „Oh, ich sehe, die Jungs schweben in meine Richtung. Ich muss auflegen. Ich sollte eigentlich nicht mit Ihnen sprechen. Bis später, Bob.“

So richtig aufgelöst wurde der Streich erst 25 Jahre später – bei einer Jubiläumsfeier zur Mission. Da verriet Owen Garriott allen, wie genau er es zusammen mit seinem Freund geschafft hatte, die Illusion von seiner ins Weltall reisenden Ehefrau herzustellen. „Soweit ich weiß, hatten sie nie die richtige Erklärung bekommen“, erzählte er.

