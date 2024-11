Mal richtig entspannen – das geht auch mit einem Videospiel sehr gut. Dann vor allem, wenn es nicht hektisch ist, ihr nicht etlichen Zielen hinterherrennen und noch mehr Gegner besiegen müsst. Cozy Games ist ein Videospiel-Genre, in dem es, wie der Begriff schon sagt, um Gemütlichkeit geht. Oft sind diese Spiele in Pastelltönen gehalten, kommen ohne Gegner daher und lassen euch beim Spielen viel Zeit.

Es geht also um Entschleunigung. Und die können wir alle in diesen hektischen Zeiten sicherlich sehr gut gebrauchen. Daher möchten wir euch vier dieser Cozy Games ans Herz legen, die für ein paar wirklich entspannte Stunden sorgen können. Macht den PC oder die Konsole an und schaltet einfach mal ab. Mit diesen Games geht das ruckzuck.

Cat Café Manager für Nintendo Switch und PC

In Cat Café Manager schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Frau, die ein Katzencafé in einem kleinen Dorf übernimmt, das in einem ziemlich heruntergekommenen Zustand ist. Also ist es eure Aufgabe, zu renovieren, den Gastraum schön zu dekorieren und nach und nach die Räumlichkeiten zu erweitern, damit das Café richtig floriert.

Noch wichtiger als die Kunden sind aber die Katzen, die euer Café besuchen. Die haben spezielle Persönlichkeiten und Vorlieben, um die ihr euch kümmern solltet – mit Futter, Streicheleinheiten und der passenden Katzen-Deko. Das Spiel ist eine Mischung aus Management- und Lebenssimulation. Ihr kümmert euch nicht nur um euer gemütliches Café, sondern pflegt auch Beziehungen zu den Dorfbewohnern und natürlich zu den vierbeinigen Besuchern.

Das alles passiert in einer ruhigen Atmosphäre, die euch Zeit dabei lässt, die passenden Entscheidungen für euer eigenes Café zu treffen. So ist Cat Café Manager perfekt, um für ein paar Stunden abzuschalten und sich an einen Ort zu versetzen, an dem das größte Problem ist, welche Katze man zuerst streicheln soll.

Dave the Diver für Nintendo Switch, Mac und PC

Ihr seid ein Taucher, der in einem kleinen Dorf in der Karibik wohnt – klingt für die Wintermonate doch nach einer sehr entspannenden Angelegenheit. Und tatsächlich führt der namensgebende Dave auch ein ziemlich ruhiges Leben. Tagsüber erkundet er die Tiefsee, sammelt Fische und löst kleinere Quests. Abends leitet er ein Sushi-Restaurant.

Eure Aufgabe ist es, die Rolle von Dave zu übernehmen. Ihr rüstet ihn aus, damit er seine Abenteuer im Meer besteht, arbeitet an neuen Rezepten für das Sushi-Restaurant oder unterhaltet euch mit den Dorfbewohnern, die euch die ein oder andere interessante Geschichte erzählen können.

Dave the Diver lebt von der entspannten Karibik-Atmosphäre, von dem Wechsel von Tauchgängen zu Management-Aspekten, wenn ihr euch um den Erfolg eures Restaurants kümmert. Die herrliche Pixelgrafik erinnert an 16-Bit-Spiele und kann daher wohl besonders bei Gamern der 90er ein paar nostalgische Gefühle hervorrufen.

Coffee Talk Episode 2 für Nintendo Switch, Playstation 4 und 5, Xbox Series, Mac und PC

Seattle in einer alternativen Realität: Menschen, Elfen, Orcs und andere Fantasy-Wesen leben Seite an Seite zusammen – und haben so ziemlich die gleichen alltäglichen Probleme wie wir auch. Zum Glück gibt es da ein Café, in dem man sich mal so richtig aussprechen kann.

In Coffee Talk Episode 2 übernehmt ihr wieder die Rolle eines Baristas in einem gemütlichen Café, das nachts besonders beliebt ist. Eure Aufgabe besteht darin, Getränke zuzubereiten und gleichzeitig den Geschichten und Gesprächen der Leute zuzuhören, ihren Alltagssorgen, Träumen, Beziehungen und Herausforderungen im Leben.

Die Handlung beeinflusst ihr dabei durch die Art und Weise, wie ihr Getränke zubereitet und auf die Fragen und Geschichten der Menschen reagiert. Die Entscheidungen haben Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte und beeinflussen, wie die Charaktere auch miteinander interagieren. Episode 2 der Reihe bringt neue Geschichten und Figuren ins Spiel, die es wieder wert sind, kennengelernt zu werden.

Fae Farm für Nintendo Switch und PC

Fae Farm ist, wie der Name schon erahnen lässt, eine Farmsimulation, in der ihr euch um euren Bauernhof kümmern müsst, mit allem, was dazugehört: Obst und Gemüse anbauen, die Tiere versorgen oder euch um die Weiterverarbeitung der Produkte kümmern. Genauso könnt ihr euch aber auch mit den Bewohnern des nahegelegenen Städtchens unterhalten.

Das Besonderes an dem Spiel ist aber, dass hier Magie eine Rolle spiel. Etwa in Form von magischem Dünger, der eure geernteten Früchte verwandeln kann und so ihre Eigenschaften und Auswirkungen auf euren Charakter verändert. Das wird besonders in den Minen nützlich, in denen ihr euch mit Zaubern durch verschiedene Ebenen kämpft, um an bessere Items zu kommen oder magische Zaubertränke zu brauen.

Somit hat Fae Farm einen actionreicheren Teil, der aber dennoch selten in Hektik ausartet. Vielmehr wird dadurch der ruhigere Teil auf dem Bauernhof und im Gespräch mit Dorfbewohnern noch gemütlicher. In Fae Farm könnt ihr viele Stunden verbringen, um euren Hof genau so zu formen, wie ihr das wollt.

