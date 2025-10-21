Langzeitstudie zeigt, was wirklich gegen Stress hilft – und ihr könnt es trainieren

Neue Studie zeigt: der wahrgenommene Stress hängt auch vom eigenen Kontrollgefühl ab. (Foto: PeopleImages.com - Yuri A-Shutterstock)

Eine Langzeitstudie der amerikanischen Penn State University liefert einen präzisen Wert: Wer das Gefühl hat, die Kontrolle über alltägliche Stressoren zu besitzen, löst diese mit einer 62 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit auf. Das ist das Kernergebnis einer Untersuchung, die kürzlich im Fachmagazin Communications Psychology veröffentlicht wurde.

Die Forscher:innen analysierten Daten von über 1.700 Erwachsenen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Sie fanden heraus, dass diese „wahrgenommene Kontrolle“ keine feste Charaktereigenschaft ist. Stattdessen schwankt sie von Tag zu Tag.

Seniorautor David Almeida, Professor an der Penn State, betont, dass schon kleine Steigerungen des Kontrollgefühls einen großen Unterschied machen. Es gehe nicht darum, objektiv die Welt zu beherrschen. Es gehe darum, die eigene Wahrnehmung zu steuern.

Der Hebel: Vom Gefühl zur Handlung

Was bedeutet das praktisch? Die Studie, geleitet von Dakota Witzel, heute Assistenzprofessorin an der South Dakota State University, zeigt: Das Kontrollgefühl motiviert uns, aktiv zu werden.

Statt Probleme aufzuschieben, suchen wir das klärende Gespräch im Team oder setzen die notwendige E-Mail auf. Interessanterweise wurde dieser Zusammenhang mit dem Alter stärker. Teilnehmer:innen, die zehn Jahre später erneut befragt wurden, zeigten eine noch stärkere Verbindung (65 Prozent) zwischen Kontrolle und Lösungsrate.

Was ihr tun könnt: Wahrnehmung lässt sich trainieren

Die Autor:innen der Studie leiten daraus konkrete, wenn auch nicht neue Strategien ab. Sie betonen jedoch, dass diese Techniken nun eine neue wissenschaftliche Fundierung als „Kontroll-Booster“ erhalten.

Dazu gehört das Setzen klarer Prioritäten, um nicht von Aufgaben überwältigt zu werden. Auch das sogenannte „Reframing“ hilft: die Neubewertung einer Herausforderung, indem man sich auf erreichbare Aspekte konzentriert.

Große Projekte sollten in kleine, erreichbare Schritte zerlegt werden – eine Taktik, die im agilen Projektmanagement längst etabliert ist.

Die Grenzen der Selbstoptimierung

Die Studie legt den Fokus stark auf das Individuum. Das ist nützlich, birgt aber eine Schattenseite.

Sie ignoriert systemische Stressoren. Ein toxisches Arbeitsumfeld, permanente Überlastung durch Managementfehler oder unrealistische Quartalsziele lassen sich nicht allein durch „Reframing“ lösen. Hier stößt die wahrgenommene Kontrolle an ihre Grenzen, wenn die objektive Kontrolle fehlt.

Die Ergebnisse der Penn State sind dennoch wertvoll. Sie verlagern den Fokus von der oft unmöglichen Vermeidung von Stress hin zur aktiven Bewältigung der Stressoren. Und sie belegen, dass der Schlüssel dazu in unserer eigenen, trainierbaren Wahrnehmung liegt.