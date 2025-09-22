Mehr als nur gefrorenes Wasser: Eis erzeugt Strom bei Biegung – und erklärt die Entstehung von Blitzen
Ein internationales Team von Wissenschaftler:innen hat eine grundlegende Eigenschaft von Eis gefunden, die jahrhundertelang übersehen wurde. Wie das Team in der Fachzeitschrift Nature Physics berichtet, ist gefrorenes Wasser flexoelektrisch. Das bedeutet, es kann eine elektrische Spannung erzeugen, wenn es ungleichmäßig verformt oder gebogen wird.
An der Studie waren maßgeblich das Katalanische Institut für Nanowissenschaft und Nanotechnologie (ICN2) im spanischen Barcelona, die Xi’an Jiaotong University im chinesischen Xi’an und die Stony Brook University im US-Bundesstaat New York beteiligt. Ihre Entdeckung ist bemerkenswert, da der Effekt weitaus stärker als erwartet und mit dem von speziellen Elektrokeramiken vergleichbar ist.
Ein altes Rätsel der Natur gelöst?
Die wohl weitreichendste Folge dieser Entdeckung betrifft ein meteorologisches Phänomen: die Entstehung von Blitzen. Es ist bekannt, dass die elektrische Aufladung von Gewitterwolken durch kollidierende Eispartikel zustande kommt, doch der genaue Mechanismus dahinter war bislang unklar.
Die Flexoelektrizität liefert nun eine plausible Erklärung. Wenn kleinere Eiskristalle und größere Graupel-Körner in einer Wolke zusammenstoßen, kommt es zu unzähligen Biegungen und ungleichmäßigen Verformungen an den Oberflächen der Kristalle. Dieser Prozess führt zu einer Trennung von elektrischen Ladungen, die die Wolke schrittweise auflädt, bis sich die Spannung in einem Blitz entlädt. „Die Ergebnisse passen zu denen, die zuvor bei Kollisionen von Eispartikeln in Gewittern beobachtet wurden“, erklärt Professor Gustau Catalán vom ICN2 in einer Mitteilung der Universitat Autònoma de Barcelona.
Von der Gewitterwolke zum Kältesensor
Über das meteorologische Verständnis hinaus eröffnet die Flexoelektrizität von Eis auch Perspektiven für neue technologische Anwendungen. Denkbar sind günstige und umweltfreundliche Sensoren oder kleine Systeme zur Energiegewinnung, die direkt in sehr kalten Umgebungen wie den Polarregionen oder auf anderen Planeten aus dem vor Ort vorhandenen Eis gefertigt werden könnten.
Diese Materialeigenschaften könnten für die Entwicklung neuer intelligenter Materialien relevant werden, die unter extremen Bedingungen funktionieren müssen. Bisher ist die Forschung hier jedoch noch am Anfang. Die praktische Umsetzung solcher Ideen liegt weit in der Zukunft.
Noch mehr Potenzial durch eine Prise Salz
Die Forschungsgruppe um Catalán hat ihre Untersuchungen bereits fortgesetzt und dabei eine weitere interessante Entdeckung gemacht. Wie Spektrum der Wissenschaft berichtet, lässt sich der flexoelektrische Effekt von Eis durch die Zugabe von Salz um den Faktor 1.000 verstärken. Salzwassereis könnte damit ein noch deutlich potenteres Material für technische Anwendungen sein.
Bei Temperaturen unter -113 Grad Celsius zeigte die Eisoberfläche zudem ferroelektrische Eigenschaften, also eine dauerhafte elektrische Polarisierung. Damit verfügt Eis über gleich zwei Mechanismen zur Stromerzeugung. Auch wenn der Weg von dieser Grundlagenforschung zu einem marktreifen Produkt weit ist, zeigt die Entdeckung, dass selbst in den alltäglichsten Materialien noch unentdecktes Potenzial stecken kann.