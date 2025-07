Strom für die KI: Wie Google den steigenden Energiehunger decken will

Zwei Nachrichten gibt es jüngst von Google zu vermelden – beide haben sie mit dem Thema Energie zu tun: Zunächst hat der Tech-Konzern bekannt gegeben, dass er einen Vertrag über den Kauf von Strom aus dem ersten Kraftwerk eines Fusionsenergieunternehmens unterzeichnet hat. Außerdem veröffentlichte Google seinen aktuellen Umweltbericht, aus dem hervorgeht, dass sein Energieverbrauch in Rechenzentren sich seit 2020 verdoppelt hat.

Anzeige Anzeige

So nebeneinandergestellt, bieten die beiden Meldungen einen aufschlussreichen Einblick in die Entwicklung von Google. Es drängt sich der Eindruck auf, dass hier ein Tech-Unternehmen verzweifelt nach sauberem Strom für seine Rechenzentren sucht. Derweil kämpft man bereits jetzt mit steigendem Energiebedarf und Emissionen im Zeitalter der KI. Natürlich wissen wir nicht genau, wie viel dieser Umweltverschmutzung auf KI zurückzuführen ist, da Google dies nicht separat ausweist – was auch ein Problem ist. Spannend ist nun, wie das Unternehmen weiter vorgehen wird. Und was bedeutet das alles?

Strom-Kraftwerk, das noch gebaut werden muss

Beginnen wir mit der Fusion: Googles Vertrag mit Commonwealth Fusion Systems soll den Tech-Giganten mit 200 Megawatt Strom versorgen. Dieser soll aus dem ersten kommerziellen Kraftwerk von Commonwealth stammen, einer Anlage in Virginia, die das Unternehmen als Arc-Kraftwerk bezeichnet. Der Vertrag umfasst die Hälfte der Kapazität.

Anzeige Anzeige

Wichtig ist dabei, dass dieses Kraftwerk noch nicht existiert. Tatsächlich muss Commonwealth noch seinen Demonstrationsreaktor Sparc außerhalb von Boston in Betrieb nehmen. Dieser Standort soll 2026 fertiggestellt sein.

Der Vollständigkeit halber muss hier gesagt sein: Dies ist nicht der erste Vertrag zwischen einem großen Technologieunternehmen und einem Fusionsunternehmen. Microsoft hat vor einigen Jahren eine Vereinbarung mit Helion unterzeichnet, 50 Megawatt Strom aus einem geplanten Kraftwerk zu kaufen, das 2028 ans Netz gehen soll. Expert:innen äußerten sich nach diesem Vertrag skeptisch.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wichtiger Moment für die Fusionsenergie

Dennoch ist die Ankündigung von Google ein wichtiger Moment für die Fusion, zum einen wegen des Umfangs der Verpflichtung und zum anderen, weil Commonwealth, ein Spin-off des Plasma Science and Fusion Center des MIT, von vielen in der Branche als aussichtsreicher Kandidat für die erste kommerzielle Anlage angesehen wird. (MIT Technology Review gehört dem MIT, ist aber redaktionell unabhängig.)

Die Google-Führung war sehr offen hinsichtlich des Zeitplans. „Wir würden dies sicherlich in die Kategorie Langfristig einordnen“, sagte Michael Terrell, Leiter des Bereichs Advanced Energy bei Google, in einer Pressekonferenz zu dem Vertragsabschluss.

Anzeige Anzeige

Emissionen von Google

Die Nachricht von Googles Vorstoß in die Fusionsenergie kommt nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des neuesten Umweltberichts des Tech-Giganten. Während das Unternehmen einige Erfolge hervorhob, sind einige Zahlen in diesem Bericht auffällig – und zwar nicht im positiven Sinne.

Die Emissionen von Google sind seit 2019 um über 50 Prozent gestiegen, allein im letzten Jahr um 6 Prozent. Das ist eindeutig die falsche Richtung für ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Ende des Jahrzehnts die Netto-Treibhausgasemissionen auf null zu senken.

Zwar hat das Unternehmen Milliarden in Projekte für weitere Energiequellen investiert, darunter auch große Investitionen in umstrittene Kernkraftwerke und verbesserte geothermische Systeme. Diese Investitionen sollen zwar zu geringeren Emissionen führen, aber die Schritte reichen längst nicht, um den steigenden Energiebedarf des Unternehmens zudecken. So stieg der Stromverbrauch von Googles Rechenzentren gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent.

Anzeige Anzeige

Seit 2020 hat er sich verdoppelt und erreicht über 30 Terawattstunden. Das entspricht fast dem jährlichen Stromverbrauch des gesamten Landes Irland.

Rolle von KI bei gestiegenem Energieaufwand

Als Außenstehender ist man versucht, mit dem Finger auf KI zu zeigen, da diese Technologie den Mainstream erobert hat und in alle Bereiche der Produkte und Geschäfte von Google vorgedrungen ist. Und doch spielt der Bericht die Rolle der KI herunter:

„Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass unser steigender Strombedarf nicht allein durch KI verursacht wird. Das beschleunigte Wachstum von Google Cloud, kontinuierliche Investitionen in die Suche, die zunehmende Reichweite von Youtube und vieles mehr haben ebenfalls zu diesem Gesamtwachstum beigetragen.“

Anzeige Anzeige

Diese Aussage lässt genug Spielraum, um einen großen Elektro-Lkw durchfahren zu lassen. Auf eine Mail mit der Nachfrage nach den relativen Anteilen antwortete Unternehmensvertreterin Mara Harris per E-Mail, dass sie nicht aufschlüsseln, welcher Anteil auf KI entfällt. Auf Nachfrage, ob das Unternehmen diese Informationen nicht habe oder einfach nicht weitergeben wolle, sagte sie, sie werde das überprüfen. Eine weitere Rückmeldung blieb aus.

Energiebedarf von KI: Mehr Transparenz gefordert

Es bleibt daher erforderlich, dass große Unternehmen mehr über den Energiebedarf von KI offenlegen sollten. Spekulationen bringen uns hier nicht weiter.

Google hat viel Mühe und Ressourcen in die Festlegung und Verfolgung ehrgeiziger Klimaziele gesteckt. Angesichts des weiterhin explodierenden Energiebedarfs des Unternehmens und der gesamten Branche wird jedoch deutlich, dass dieses Problem immer schwieriger wird und dass mehr Transparenz ein entscheidender Teil der Lösung ist.

Anzeige Anzeige

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.